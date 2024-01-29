《盤中解析》「電」流強勁 台股劍指18100

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【時報記者張漢綺台北報導】電子領頭漲，台股盤中指數站上18000點！Intel財報爆雷，26日收盤重挫11.91%，拖累美國費城半導體指數大跌2.91%，Nasdaq指數也跟著收黑，不過上周五拉回的台股，今天擺脫頹勢走自己的路，台積電(2330)、創意(3443)扮AI領頭羊，高價IC設計股信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)及大立光(3008)走高。

搭配AI零組件與台積設備供應商如：建準(2421)、雙鴻(3324)、台光電(2383)、金像電(2368)、川湖(2059)、技嘉(2376)、廣達(2382)、志聖(2467)等反彈，以及中小型股錦明(3230)、天鉞電(5251)、均華(6640)、大略-KY(4804)、亞矽(6113)、杭特(3297)、哲固(3434)、浪凡(6165)、東華(1418)、威潤(6465)、熒茂(4729)、科嶠(4542)及印鉐(8080)盤中股價強攻漲停板，台股開盤指數跳空站上18000點後一路開高走高，盤中一度大漲100點，直逼18100點，截至11點20分為止，加權股價指數約18095.41點，上漲100.38點，成交量為1397.93億元；OTC指數為235.33點，上漲1.1點，成交量為559.3億元。

今天盤中上市各類股以電腦設備類股表現最佳，上漲1.88%，其次是電子零組件類股及電機類股，分別上漲1.59%及1.55%；表現較差者為水泥類股、生醫類股及食品類股，其中水泥類股下跌0.16%，生醫類股下跌0.1%，食品類股下跌0.02%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲2.51%，表現最差為光電類股、下跌0.81%。

就技術面來看，上周美股及台股可說是AI及半導體主導的一周，在Nvidia創高帶動下，上周台股一度站上18000點，雖然上周五指數小幅拉回，但上周五加權股價指數以17995.03點作收，創下2022年2月22日以來新高，累計一周上漲313.51點，漲幅約1.77%，周K連二紅，日均量為3034.8億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步衝高，上周五OTC收盤指數為234.23點，累計一周上漲4.04點，漲幅為1.76%，周K收長紅，日均量為893.35億元；今天台股在AI相關電子零組件轉強下，指數開高走高，盤中指數直逼18100點；近期台股在美股創高帶動下，指數強勢攻高，目前台股日KD維持偏多格局，周KD指標也高檔止跌後出現走升，短中期指標同步偏多，雖然因農曆年封關在即，追價買盤趨於謹慎，上周連3個交易日成交量低於3000億元，有價量背離疑慮，但整體來說，在全球股市多頭氣盛下，封關前指數應有高點可期。

分析師表示，Nvidia、AMD、微軟等股價近期創高，市場對AI樂觀情緒升溫，但本周變數較多，包括：Fed將公布利率決策，重量級科技股蘋果、微軟、超微、亞馬遜及臉書等也將揭曉財報及財測，指數預期震盪。

雖然指數在台積電領軍下，突破萬八大關，技術面強勢，惟時序近年節長假，成交量能不足，建議可適時逢高獲利了結。布局建議仍以半導體先進製程、AI 相關供應鏈、記憶體、網通與光通訊、航運及能源相關等族群為主。