被頒令清算 恒大執行總裁：將穩步推進保交樓

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香港高等法院29日上午裁定中國恒大清算。對此，恒大集團執行總裁肖恩表示，接下來，恒大將直面困難和問題，在保障境內外債權人合法權益的前提下，穩步推進集團業務正常經營，同時也將積極與清算人溝通，並穩步推進保交樓工作。

據《21世紀經濟報導》，肖恩回應稱，對於此次境外清算呈請，集團和中國恒大已盡全力抗辯。儘管恒大一直朝著修復、提升資產價值和業務活力的方向努力，對部分重組的核心條款進行了多次重大調整，既努力保障境外債權人的利益，也努力保障公司持續經營化險的時間與空間，也得到了大量債權人的充分理解和寶貴支持。

肖恩說，但是，客觀上集團經營面臨巨大困難、資源極其有限，同時債權人初步投票情況並沒有達到預期，且恒大地產已被中國證監會立案調查、集團實控人等因涉嫌違法犯罪被依法採取強制措施，公司也認為無法滿足境外債務重組關鍵環節的相關法定條件，這些情況使得各類不確定性不斷強化，以致債務重組方案最終難以落地。今天法院的裁決結果和恒大的初衷相悖，對此只能表示已盡全力、非常遺憾。

肖恩表示，接下來，集團將直面困難和問題，採取一切合法合規的措施，在保障境內外債權人合法權益的前提下，穩步推進集團業務正常經營，同時也將積極與清算人溝通，依法配合清算人履行相關程序，根據國際慣例、市場規則推進債務化解等工作。

肖恩強調，這次法院頒布的境外清算令所涉主體是在香港上市的中國恒大。目前恒大集團及其他作為獨立法人主體的境內外子公司管理運營體系保持不變，集團仍將努力盡一切可能保障境內業務和經營穩定，穩步推進保交樓等重點工作，維持物業服務品質不受影響，仍將全力保障平穩推進風險化解和資產處置，仍將盡力依法公平推進各項工作。