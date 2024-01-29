台南愛心餐食補給站寒假不打烊 892家超商門市供兌換

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台南市政府為照顧弱勢家庭學童寒假期間也可以溫飽，媒合民間企業與個人捐款434萬元，持續辦理台南市愛心餐食補給站計畫，只要社工評估寒假期間有餐食需求的弱勢家庭學童，從1月22日至2月15日都可到全市的統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4大連鎖超商合計892家門市兌換餐食，預估將有965位學童受惠。

社會局指出，該局從2016年起推動愛心餐食補給站計畫，讓台南市的弱勢家庭兒少，在寒假期間憑餐食兌換券到全市4大連鎖超商兌換各類餐食，滿足學童基本照顧。餐食券的面額70元，經企業免費加值10％後，可兌換77元的餐食。

社會局長盧禹璁表示，今年寒假期間共發放1萬3550張餐券，有965名弱勢家庭兒少受惠；該計畫自2016年推動至今年寒假，累計已發放逾45萬張餐食券，有超過1萬5000名學童受益。

社會局還說，愛心餐食券計畫將4大連鎖超商納入家庭支持網絡，提供即時餐點服務，降低社會風險案件，發放對象是經社會局社工評估有需求的弱勢學童，兌換品項包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等餐食，社會局也提醒持餐券的學童，務必在寒假兌換期限內前往兌領，逾期將無法使用。

另外，今年7天春節連假，即2月8日至2月14日，社會局為讓身心障礙者得到妥善的照顧，各項支持服務不中斷，也不增加額外費用，包含持續提供身心障礙者臨時、短期照顧服務及自立生活支持服務；針對行動不便乘坐輪椅的身障者，也提供復康巴士接送服務，社會局提醒符合資格有意申請身障臨短托及自立生活者，即日起即可提出申請，有復康巴士需求者7天前提出預約申請，維持春節期間的生活品質。