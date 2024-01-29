北市櫻花巷大綻放如夢如幻 「走這條」路避人潮

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台北市士林區平菁街櫻花巷是賞櫻熱點，今年受到氣候影響，該處櫻花正盛大綻放。台北市工務局提醒，遊客在平菁街步行本處設置的「稻浪棧橋」欣賞沿途風光，順著指示牌前往抵達櫻花巷。

台北市工務局大地工程處介紹，櫻花巷位於台北市士林區平菁街42巷，座落於平等農業社區，全長約數百米，由當地居民沿線種植顏色鮮明的櫻花樹，營造出夢幻般的花海景象，為即將到訪的春天先行拉開一場悠閒愜意的序曲。

大地工程處科長林士淵提醒，櫻花已完全盛開，周圍主要路線已加強交通管制，並為緩解平菁街人流眾多的情況，大地工程處去年已在平等里著名景點「鵝尾山水田」設置延伸步徑，遊客可在平菁街步行本處設置的「稻浪棧橋」欣賞沿途風光，順著指示牌前往即可抵達櫻花巷，歡迎市民朋友闔家前往。

大地工程處建議，民眾可到捷運劍潭站或士林站搭乘303號至倫仔尾站下車，或搭乘小19號公車至福德祠站步行約3分鐘抵達鵝尾山水田，再步行至櫻花巷。

林士淵強調，櫻花巷不僅是一處美麗的賞花勝地，更是居民和遊客放鬆心情的好去處，期待大家能夠共同來到櫻花巷，感受冬日的美好，共享這片櫻花仙境帶來的愉悅時光。平等里長徐明忠則呼籲，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往，讓賞花之旅更加順利。