花蓮凌晨連6震民眾被嚇醒 氣象署：3天內恐有餘震

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今日凌晨花蓮地牛翻身，一連發生6起有感地震，不少民眾在睡夢中被搖醒，中央氣象署指出，凌晨2時11分花蓮萬榮鄉發生規模5.2的地震，深度僅5公里，後續引發5起餘震，未來3天可能規模3、4左右餘震發生。

氣象署地震報告指出，今天凌晨2時11分別發生規模5.2、最大震度4級、深度5公里與規模4.9、最大震度4級、深度13公里。凌晨2時44分至4時42分間，再發生4起地震，最大規模為4.1、最大震度3級，均為小區域地震。

中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯指出，推測地震主要發生原因為菲律賓海板塊擠壓所致，板塊在擠壓碰撞過程，不一定馬上釋放完，後續接連數起餘震是常見現象，平常若有能量釋放，不至於一次累積過多，反而是好的情況。

廖哲緯說，根據歷史資料記載，2013年當地也曾發生最大規模6.4的地震，深度約15公里，算是淺層地震，代表此處不管是斷層或是本身破裂帶，其好發位置就是這個深度，長期受到板塊擠壓，能量蓄積，若靠著頻繁地震，分幾次釋放能量，對於這個地區反而是比較好的。

廖哲緯說，目前仍無法精準預測未來餘震規模，但按照過往經驗，一般來說，若主震規模5.2，可能後續會有規模3、4左右餘震，未來不排除會超過這個數值，台灣本就是地震好發地區，民眾平時留意做好防震準備，不要過度恐慌。