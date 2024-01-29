大到養不起 台灣大分手Disney＋

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【 中國時報 黃琮淵】有線電視式微，OTT串流影音成收視主流，台灣大哥大2年前搶下Disney+代理權，不惜動員同集團的凱擘大寬頻，甚至以「買一年送半年」的破盤價，將Disney+推向家戶，不過雙方在去年11月悄悄分手，即便近2個月反覆就能否續約持續磋商，最終仍無共識，讓這樁當年被看好的「土洋聯姻」黯然收場。

據尼爾森最新網際網路大調查，國內OTT前四強分別為Netflix、愛奇藝、friDay影音及Disney+，使用率都在2成以上。資誠認為收視戶有「蒐集」多樣訂閱服務傾向，預期推動台灣OTT營收以7.1％複合成長率，成長至2027年的25億美元規模。

迪士尼頻道1995年來台開播，今年起旗下所有頻道全面撤出台灣市場，將重心全數轉往OTT，迪士尼串流平台Disney+則於2021年於台灣上線，與積極發展串流影音的台灣大合作，盼能超車勁敵Netflix。

台灣大2021年搶下Disney+代理權後，除透過減免月租費方式，鼓勵自家用戶申裝，也延伸到集團內的凱擘大寬頻，鼓勵有線電視用戶加裝Disney+，甚至端出「買一年送半年」，促銷力道都是業界少見，讓Disney+得以在短期內迅速衝高用戶數，站穩台灣市場。

但隨著疫情過去、蜜月期也過了，雙方關係在去年生變，Disney+考量在台發展，不再樂見由台灣大獨攬電信代理權，台灣大對於Disney+開出續約條件也「吞不下去」，雙方於去年11月底結束合作關係，即便近2個月仍就能否續約多次磋商，最後仍沒談攏。

事實上，台灣大原本對續約仍抱期待，雙方去年底合作關係結束後，僅低調撤掉官網上的相關頁面、取消Disney+相關促案，並未對外公開說明。近期有用戶因合約到期，想要再續約Disney+，才發現無法透過台灣大續約，讓雙方「和平分手」消息曝光。

同業認為，台灣大搶下Disney+代理權，幾乎是不惜血本幫衝用戶數，甚至動用有線電視資源，「簡直是自己挖自己牆角」，原本以為能換來長久合作，但隨OTT漸成氣候，Disney+在台已具規模後，別說「大到養不起」，也有自己的路得走，雙方分手意料之中。