企業人才培育 、充電再出發、僱用安定措施 三箭齊發

為協助桃竹苗轄區企業培育人才並提升競爭力，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於1/31、2/1分別在桃園市婦女館及竹南科學園區行政服務中心舉辦「113年度企業在職訓練補助計畫暨就業服務資源推動說明會」;說明會涵蓋「企業人力資源提升計畫」、「小型企業人力提升計畫」、「充電再出發計畫」及「僱用安定措施」等多項計畫，補助金額最高可達350萬元，歡迎企業踴躍上「桃竹苗企業人力資源服務網」報名參加。

順應不斷變化的商業環境，企業轉型將是確保競爭力和永續發展的重要關鍵，而在轉型的過程中，必須掌握及有效因應法規、資訊科技及市場趨勢等變化，確保競爭力延續 ,為因應轉型所需相關人才的培養與強化，也成為企業的重中之重。桃竹苗分署鼓勵轄區企業多運用分署各項計畫，包含「企業人力資源提升計畫」、「小型企業人力提升計畫」來辦理各項因應創新與轉型所需要員工教育訓練;為支持中高齡者與高齡者延緩退休、續留職場，推出「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」透過職業訓練，強化其專業技能，藉此提升中高齡的員工價值，實現就業穩定。

此外，為協助減班休息的勞工及企業度過景氣低迷寒冬，勞動部今年1月起推出「僱用安定措施」，鎖定「橡膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電子零組件製造業」等7大行業，也是針對減班休息的員工提供薪資差額補貼，每月最高可領9,200元，最長6個月，助力企業穩定經營，保障員工權益。同時，更持續辦理「充電再出發訓練計畫」，針對減班休息期間規劃辦理符合企業營運發展需要的訓練課程，同時提升勞工職能，勞工依實際參訓時數，比照每小時基本工資申請訓練津貼補助，每月最高100小時，如有受景氣情勢影響嚴重而符合特殊情形，補助提高至350萬元，補助期限最長可達6個月。

桃竹苗分署表示，自113年起除辦理在職訓練計畫及就服資源說明會外，自3月起，將陸續舉辦12堂人資系列課程、3場次工商團體產業交流座談會及3場次雇主座談會、6場人力資源管理研討會、2場企業二代接班培訓及5場勞動法令講習等各場活動，邀請產官學者與專家，分享實務經驗，探討人力資源發展趨勢、人才培育策略等主題，協助企業瞭解政府推動的重點產業和政策方向。歡迎有意參加的企業，可上桃竹苗分署官網或桃竹苗企業人力資源服務網(https://hrservice.wda.gov.tw)報名，或致電03-485-5368#1904~1936了解詳情。