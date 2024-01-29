糧安關乎經濟 中共中農辦：守住18億畝耕地「命根子」

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中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀29日撰文表示，糧食安全關乎大陸經濟發展，必須守住18億畝耕地這一「命根子」。他還呼籲，要千方百計拓寬農民增收致富管道，多舉措保持農民收入較快增長的好勢頭。

韓文秀29日在中共《學習時報》撰文指出，抓好糧食等重要農產品穩產保供。保障糧食和重要農產品穩定安全供給始終是建設農業強國的頭等大事。2023年全國糧食總產量達到1兆3908.2億斤，連續9年穩定在1.3兆斤以上。2024年經濟處於回升好轉關鍵期，保障大陸糧食安全，仍不能有任何閃失。

韓文秀稱，要樹立大農業觀、大食物觀，統籌好糧食和副食品之間的關係。一方面，要加強「菜籃子」產品供應和生豬產能調控，穩定牛羊肉生產，促進奶業供需平衡；另一方面，要面向整個大陸國土資源，支援深遠海養殖，開發森林食品，農林牧漁並舉，構建多元化食物供給體系。

韓文秀還表示，大陸人均耕地數量少、品質總體不高、後備資源不足，適宜糧食生產地區與經濟建設區高度重合，耕地保護形勢十分嚴峻，絕不能突破18億畝耕地紅線。耕地保護是一項系統工程，要守住耕地這個命根子。要實事求是細化明確耕地「非糧化」整改範圍，不能脫離實際搞一刀切，弄得雞飛狗跳。

韓文秀也提出，產業振興是鄉村振興重中之重。做鄉村產業，不能丟了農業這個本，要緊緊圍繞做強農業這個中心環節，延長產業鏈，嵌入新要素，打造新優勢，創造新活力。不超越發展階段搞大融資、大開發、大建設，避免無效投入和浪費。要保留鄉村風貌，能留得住青山綠水，記得住鄉愁。

此外，韓文秀強調，經過長期努力，2022年大陸農業科技進步貢獻率已達到62.4％，主要農作物耕種收綜合機械化率超過70％，但與已開發國家相比還有很大差距。必須比以往任何時候都更加重視和依靠農業科技進步，來化解耕地資源不足、水資源約束、環境壓力、氣候變化影響、農業勞動力老齡化等矛盾。

韓文秀也說，如何千方百計拓寬農民增收致富管道，讓農民腰包越來越鼓是廣大農民群眾十分關心的問題。近年來，大陸農村居民收入持續較快增長，城鄉居民收入比不斷縮小，但城鄉居民收入絕對差距還在擴大，農民增收形勢更加嚴峻複雜。要多措並舉保持住農民收入較快增長的好勢頭。促進農村勞動力多管道就業。