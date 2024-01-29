元家X漁連北海道干貝季 樂天女孩應援活動超人氣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國人愛吃海鮮，來自日本北海道干貝，尤為喜愛。元家企業進口自日本擁有北海道漁協安全認證日本干貝，食品安全有保證。原裝進口原汁原味的生食級干貝，捕撈自北海道純淨海域海扇貝，採下肉質厚實的肉柱，經急速冷凍緊緊鎖住鮮美，保留每顆濃郁鮮甜的口感，由元家企業將這份頂級鮮味直送台灣。

元家與北海道漁業協同組合連合會(簡稱：北海道漁連)， 1/26~1/28連續三天於家樂福限定門市，共同舉辦日本北海道生食級干貝免費試吃活動，傳遞日本干貝新鮮營養的美味。干貝屬低熱量低膽固醇的海鮮類，蛋白質含量高，是營養豐富的海鮮之一，鮮甜口感無論生吃、香煎都能將干貝的原味完美保留，本次舉辦家樂福干貝試吃會，邀請大家一同品嚐來自北海道純淨海域的優質干貝，並呼籲大家購買前認明有安全認證標章的生食級干貝，多一份保障，食用時就更能安心！。

【元家企業 水產界的模範生】

作為台灣最大冷凍海鮮進口龍頭「元家企業」，從採購源頭落實食品安全把關，以自有品保團隊嚴格檢驗，食品安全計畫通過第三方檢驗證明，及大型專業冷凍倉庫設備，運用LMS物流管理系統做批號管理，領先同業實施「非登不可」、「非追不可」、以及「開立電子發票」等，產品包裝上清楚標示產品資訊，通過安全檢驗的認證標誌，如ISO22000、HACCP、HALAL(清真食品驗證)，歐盟及美國食藥局等國際認證，確保食品的生產、加工、運輸和銷售環節都符合嚴格的安全標準。

元家企業為水產界食安表率，配合政府及銷售通路，建立安全可靠的食品供應鏈，保障國人的食品安全，守護美好的生活品質。

【元家力行推動ESG】

ESG為企業永續經營的關鍵，為此元家對內於2023年即啟動「員工福利信託」，且連續6年獲得勞動部勞發署「TTQS人才發展品質管理系統」銅牌評鑑；對外則加強和水域相關社團及公協會合作，發揮企業影響力，帶領員工淨灘活動。

元家企業率先引領同業負起保護海洋的責任，選擇通過國際海鮮認證的水產品進行採購與推廣，針對友善海洋以及養殖資源，通過了MSC-COC(海洋管理委員會)以及ASC-COC(水產養殖管理委員會)驗證，以實現企業的社會責任。