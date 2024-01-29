基市府與美國頂大合作推線上課程 謝國樑：期待學子留在基隆

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為了讓基隆市的學子們能夠提前與世界接軌，基隆市政府29日召開記者會，宣布與美國加州大學柏克萊分校旗下的ROAR實驗室展開合作，提供基隆市各高中學生線上課程，透過這樣的線上課程，提前接觸尖端科技的無人駕駛技術。

謝國樑表示，去年9月他赴美時，造訪了這次與基隆市政府合作的實驗室，與主要的計畫負責人相談甚歡，得知該實驗室有提供與加州及全球高中生相關的研習營，便積極促成雙方合作。

謝國樑說，這次的線上課程將自2月24日開始，為期5個周末。基隆市全市有249個學生報名，希望參與這次的課程，最終僅有30名學生通過評選，能夠透過線上教學方式參與這次的課程，謝國樑也會在始業式和結業式出席。

謝國樑強調，這是基隆市政府首次與國際頂尖大學合作開辦相關的活動，但他相信這絕對不會是最後一個案例。他指出，透過與國際合作，希望能夠讓更多的基隆學子們，能夠留在基隆就學。

這個名為ROAR Academy的課程，其中的ROAR全文是機器人自動駕駛公開賽事，學子們可以透過10天的課程，從基礎的「Python程式設計」及「演算法」開始，認識到自動駕駛這個產業。

參與這次研習營的基隆女中數理資優班的龐宜榛說，她是二類組的學生，未來希望能夠攻讀資工系，她認為自動駕駛是未來的熱門產業，透過這次的研習營，希望能對未來進入軟體開發領域有所幫助。

立委林沛祥表示，他認為這樣的合作是所有基隆家長、所有我們這一輩基隆人共同的夢想。今天我們踏出很重要的第一步。未來他將在立法院協助，希望讓這樣的計畫能夠繼續下去。

謝國樑說，市府將持續與國際名校合作，推出更多協助學生構建學習歷程的機會，相信每一位基隆學子在市府與學校的支持下，都能從基隆出發，立足台灣，放眼世界。