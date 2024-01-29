抱股過年行不行？專家曝封關前AI股大名單 2檔外資先掃貨

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【旺得富理財網 黃順德】金兔年台股封關進入倒數階段，由於長假效應，上周已有不少丙種資金提前結帳出場，導致台股萬八關卡得而復失，加上本周有FOMC會議將召開，還有美股迎來超級財報周，包含AMD、蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等重量級科技股陸續公布財報，都將左右台股封關前行情。

台股方面也有聯電（2303）、旺宏（2337）、瑞昱（2379）、聯發科（2454）、世界先進（5347）等法說會將登場，在眾多變數之下，「要不要抱股過年？」成了投資人本周熱議的議題之一。

摩爾投顧分析師江國中表示，台股目前向上趨勢確立，自元月中旬台股回檔測試季線與布林軌道下旬支撐後，隨即快速強力反彈創高，趨勢明顯向上。

若再以周線觀察，台股自去（2023）年10月起，呈現「底底高」多頭型態；趨勢一旦形成就不容易改變，至少都要先盤一個M頭，而若趨勢真要反轉，這早就超過一個年假持續的時間。

放眼2026年，全球AI半導體市場將高達到860.8億美元的規模，不管從AI伺服器、AI PC、AI手機等，更延伸布局AI視覺軟體，以台系供應鏈的硬體系統優勢，後市大好。

江國中建議，封關前可留意AI PC、AI手機、AI伺服器這三大族群的相關個股，包括通吃三大AI族群的高力（8996）、雙鴻（3324）、建準（2421）、技嘉（2376）等，還是AI伺服器的廣達（2382）、緯穎（6669）、英業達（2356）、台燿（6274）、台光電（2383）及緯創（3231）等，都可趁股價回檔震盪時進場卡位；其中外資近20個交易日，積極買進廣達28,782張、緯創19,545張，也買超技嘉有7,400張。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。