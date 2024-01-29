出手化解長榮航機師罷工 鄭文燦：盼勞資更多對話創造雙贏

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長榮航機師罷工的危機，在行政院副院長鄭文燦28日協調之下，成功落幕。鄭文燦29日受訪時強調，希望協議是一個起點，未來期盼雙方能夠在公司的治理上多跟工會對話，創造更多的雙贏。

鄭文燦29日出席立法院民進黨團會議前接受媒體聯訪時說，協商經過很多努力過程，不是兩個小時就完成，且專案小組已經成立超過兩周，最後也密集協商20個小時，特別肯定長榮航空及機師工會都能發揮智慧、創造雙贏。

鄭文燦說，機師是飛安核心，也是航空公司重要的人才資產，特別在疫情的三年付出很多，現在運量大幅成長，機師人力也非常吃緊，確實有必要推動機師薪資更加合理化；另一方面，我們也希望多培養本國籍的機師，這也是個好的方向；至於外站津貼，必須反映當地物價，能讓機師得到更大的保障，「這些理念我們都支持」。

鄭文燦說，長榮航空必須要永續經營，機師也必須要好好照顧，乘客的權利更是政府關切重點，希望不用等到罷工才開始協商，因為罷工不是目的，能夠在談判桌上取得更大的進展，得到更多的權利，這才是目的。

鄭文燦也說，在協調過程中，分別與機師工會、長榮航空做了非常多次往返討論，最後在昨晚簽下協議，協議內容也非常完整，希望協議是一個起點，未來期盼雙方能夠在公司的治理上多跟工會對話，創造更多的雙贏。