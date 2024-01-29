1／29期貨市場掃描

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美股

美股指數周五多數下跌，半導體大廠英特爾（IntelCorporation）股價重挫近12％更是拖累半導體股走低；道瓊指數則是續創歷史新高，因通膨指標繼續降溫，有利聯準會貨幣政策正常化。

道瓊工業平均指數1月26日終場上漲0.16％（60.30點）、收38,109.43點，繼續創下收盤歷史新高。標準普爾500指數下跌0.07％（3.19點）、收4,890.97點。那斯達克指數下跌0.36％（55.13點）、收15,455.36點。費城半導體指數下跌2.91％（130.15點）、收4,342.10點。上周，道瓊指數上漲0.65％，標普五百指數上漲1.06％，那斯達克指數上漲0.9％。

道瓊指數佔比達到5％以上的權重股當中，聯合健康保險（權重8.55％）上漲1.99％，微軟（權重7.01％）下跌0.23％，高盛（權重6.63％）下跌1.28％，家得寶（權重6.08％）上漲1.23％，安進（權重5.37％）上漲0.49％，開拓重工（權重5.21％）下跌0.45％，麥當勞（權重5.15％）下跌1.67％。

投資機構NedDavisResearch首席美國市場策略師埃德·克利索德（EdClissold）報告表示，根據歷史數據的分析發現，在聯準會首次降息後的第一年，道瓊指數的平均漲幅達到15％；而如果降息的同時美國經濟沒有出現經濟衰退，則道瓊指數的平均漲幅更能夠達到24％。

美國商務部周五（26日）公布，剔除波動較大的食品和能源價格後，美國去年12月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增2.9％，創下近三年以來最低增長，低於前月的增長3.2％，以及市場預期的增長3％。核心PCE的變化是市場預判聯準會政策的重要指標之一。

在核心PCE物價指數公布之後，市場焦點轉向聯準會本周（1月30-31日）舉行的今年首次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。市場普遍預計聯準會將連續第四次將利率維持在5.25-5.50％的區間不變，投資人將密切關注聯準會是否釋出何時開始降息的訊號。

美國網路券商BBAE投資長吉俊禮（JamesEarly）表示，聯準會有可能從夏天開始降息，但他對此仍不能完全確信，稱經濟依然過熱。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch的數據顯示，聯準會3月降息的機率為48.4％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月26日收盤上漲0.65美元或0.8％至每桶78.01美元，續創逾兩個月來的新高，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.99美元或1.2％至每桶82.95美元。上周，NYMEX原油上漲6.5％，布蘭特原油上漲5.6％。

獨立石油市場分析師蒂姆·埃文斯（TimEvans）表示，中國的經濟刺激、美國第四季GDP成長強於預期、美國通膨數據降溫、持續的地緣政治風險以及前周美國商業原油庫存降幅超出預期達920萬桶，都是促使上周原油價格走高的重要因素。

美國商品期貨交易委員會1月26日報告顯示，截至1月23日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周增加13.6％至184,018口。

美國能源部1月25日公布的每周天然氣庫存數據顯示，截至1月19日當周，美國天然氣庫存較前周減少3,260億立方英尺至2.856兆立方英尺，創下歷來第三大的單周減量；相比過去五年的同期平均值為減少1,480億立方英尺，去年同期為減少860億立方英尺，分析師的預估為減少3,280億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期增加4％，較過去五年同期平均值增加5％。

截至1月19日當周，美國天然氣日均供應量較前周增加4.7％或49億立方英尺/日，天然氣產量較前周增加5.0％或47億立方英尺/日。來自加拿大的天然氣淨進口量較前周增加2.8％或2億立方英尺/日，對墨西哥的管道天然氣出口較前周增加0.2％或1億立方英尺/日。美國液化天然氣出口到港量較前周增加7億立方英尺/日至132億立方英尺/日。

根據標普全球普氏的數據，1月18日至1月24日的一周期間，美國天然氣日消費量較前周減少7.6％至1,140億立方英尺。其中發電部門的天然氣日消費量較前周減少3.7％至367億立方英尺，工業消費量較前周減少3.0％至262億立方英尺，商業/住宅的天然氣消費量較前周減少12.3％至510億立方英尺。

農產品

產品期貨1月26日全面下跌，預報顯示1月底南美天氣將轉為有利作物。3月玉米期貨收盤下跌1.2％至每英斗4.4625美元，3月小麥下跌2％至每英斗6.0025美元，3月黃豆下跌1.1％至每英斗12.0925美元。上周，黃豆下跌0.3％，小麥與玉米上漲1.2％與0.2％。

美國商品期貨交易委員會1月26日報告顯示，截至1月23日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨空單較前周減少8.2％至42,782口。玉米期貨投機淨空單較前周減少0.4％至219,200口，淨部位仍維持在接近2020年6月以來的低位。黃豆期貨投機淨空單較前周增加13.2％至105,994口，淨部位續創2019年5月以來的新低。

美國農業部1月25日公布1月12日至1月18日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2023/24年度，小麥一周出口簽約淨銷量451,400公噸，較前周減少36％，較過去4周均值增加45％，銷售增加主要來自於墨西哥（171,100公噸）、菲律賓（95,500公噸）、日本（69,500公噸）、泰國（56,500公噸）與孟加拉（55,000公噸）。

小麥當周出口裝船量323,100公噸，較前周增加32％，較過去4周均值減少11％，主要出口市場為中國（90,300公噸）、墨西哥（67,000公噸）與印尼（66,000公噸）。2023/24年度至今，美國小麥出口量年減8％至1,051萬噸。美國農業部1月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減4.5％至1,973萬噸。

9月起的2023/24年度玉米一周出口簽約淨銷量為954,800公噸，較前周減少24％，較過去4周均值增加14％，銷售增加主要來自墨西哥（563,600公噸）、目的地未知的地區（155,500公噸）與哥倫比亞（144,900公噸）。

玉米當周出口裝船量931,800公噸，較前周與過去4周均值都減少7％，主要出口市場為墨西哥（566,500公噸）、日本（152,600公噸）、中國（68,400公噸）與哥倫比亞（64,900公噸）。2023/24年度至今，美國玉米出口量年增28％至1,536萬噸。美國農業部1月報告預估2023/24年度玉米出口量將年增26％至5,334萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨1月26日收盤下跌0.5美元或0.02％至每盎司2,017.3美元，美元指數下跌0.1％，3月白銀期貨下跌0.2％至每盎司22.872美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲3％至每盎司921.3美元，3月鈀金期貨上漲2％至每盎司961.4美元。上周，金銀鉑鈀漲跌幅分別為-0.6％、0.7％、1.6％、1.3％。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）26日黃金持有量減少2.88公噸至856.05公噸，創下逾3個月來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少113.87公噸至13,827.85公噸。

南非最大金礦商和諧金礦公司（HarmonyGoldMiningCompanyLimited）表示，截至去年底的2024上半財年，該公司黃金產量預估將年增12％-14％，達到82萬至83.5萬盎司之間，主要得益於南非礦場的礦石品位提高，以及巴布亞紐幾內亞隱谷（HiddenValley）礦場出色的營運表現。

該公司執行長斯坦坎普（PeterSteenkamp）表示，鑑於新的金礦資源越來越難發現，以及金礦的開發耗時良久等因素，為了補給持續消耗的金礦儲量，金礦產業之間的整合將是不可避免的。斯坦坎普表示，該公司持續在尋找機會，以便能夠在南非、澳洲以及巴布亞紐幾內亞等地收購更多的資產。

和諧金礦公司維持2024財年黃金產量目標於138萬盎司至148萬盎司不變，該公司將於2月28日公布上半財年的財報。和諧金礦公司2022年12月斥資1.7億美元收購位於澳洲的伊娃銅礦項目（Evacopperproject），伊娃銅礦將共開採7個礦床，預計每年生產1億磅銅和13,650盎司黃金。

線上黃金交易網站BullionVault研究總監阿德里安·阿什（AdrianAsh）1月25日報告表示，去年，儘管以人民幣和包括美元在內的所有其他主要貨幣計算的金價上漲至歷史新高，但中國家庭的黃金購買量卻有所增加。這是自2017年以來中國私人部門黃金購買量首次不畏懼金價上漲而出現成長，與過去十年來的價格敏感投資行為形成鮮明對比。