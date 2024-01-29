澎湖海灘再現不明繫留浮標 疑對岸漂流而來

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澎湖西嶼鄉合界后螺海灘今早再出現一鮮明黃色的繫留浮標，由於沒噴任何單位名字，加上還有一內存資料不明的黑色接收發報器，國內研究單位研判應是對岸的繫留浮標，至於作為何種海洋監測用途，有待國內相關單位進一步瞭解，畢竟這如同大陸空飄氣球飛越般，收集到的水文數據都可能作為武統的參考應用。

目前氣象署和漁業署都否認此為他們所有，因此海保署澎湖工作站獲報後，將先依無主拾得物公告，若無人認領，期限一至就能在海科院、甚或澎湖漁業研究中心派員協助處理下解密。

澎湖海域有黑潮、中國沿岸流交會，又是國際航道，不僅是重要漁場，更具有重要戰略研究價值。因此包括國家海洋科學研究院、中央氣象署、農業署澎湖漁業研究中心等研究單位，都會在澎湖海域投放這裝有檢測儀器的繫留浮標，各自監測所需的水文資料。

也因內有相關監測儀器，因此每顆造價都不便宜，且為了怕斷纜流失，因此都會實名制，在上面噴上單位名稱和聯絡電話等資料，方便斷纜漂流後，拾獲者可以有聯絡窗口，所以沒寫字的99％是對岸的。且有漁民指出，從繩結打法，與國內漁民善用手法不同，研判這應該是對岸漂流來居多。

今擱淺在后螺海灘的繫留浮標，寬200公分、高600公分，外觀油漆還很亮麗，浮標水線下方沒有附著藤壺、藻類、貝類等等各類海洋生物的垢層，研判應該剛下水沒多久。

據了解，繫留浮標除可用作助航標誌外，主要作為海洋環境監測、繫留船舶、海洋工程、和救助與打撈設施使用，會按不同的作用而配備不同的設備，諸如裝有燈具、音響設備、雷達反射或載有測量海洋氣象、水文、海况、海洋生物等儀器，作为繫船的浮筒則還有留用的鐵鍊以及電報或電話線等。

一名海軍退役的民眾更說，研判是對岸的情報單位放的水文蒐集儀器的繫留浮標。依他過去經驗，我海軍的驗流儀（ADCP）有的是完全沉底（測深層海流），要回收時用經緯度去定位，也會用聲納去掃，在一定範圍內，打一個特定頻率的聲音，海底的繫流處有一音響釋放儀，就會解開脫離海底水泥塊，浮上來；比較上面的水層，則還會特別標示，以免船隻勾到甚或潛艦撞上去。