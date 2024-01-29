開放單身女性人工生殖？婦團：不符合兒童最佳利益

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《人工生殖法》修法備受關注，衛福部長薛瑞元曾說，單身女性、同志女性使用人工生殖爭議較小，但婦團今天向薛喊話，社會大眾對於人工生殖有太多不了解，修法可能帶來的影響往往負面比正面多，例如不符合兒童最佳利益，因此應有更審慎周延的討論和對話，希望暫緩修法。

台灣婦女維護生命協會創會理事長解慧珍表示，單身人工生殖必須正視兩件事，首先是可能違反兒童權利公約，其次是違反當初的立法意旨。過去幾年政府很努力把兒童權利公約，但當談到單身人工生殖的時候，似乎把兒童權利完全丟到腦後，孩子有權利擁有雙親健全的家庭、在平衡健康的環境下成長，如果用這樣的立法態度，是不是間接製造單親家庭？這是完全不符合兒童最佳利益的。

解慧珍指出，《人工生殖法》是為了幫助有不孕問題的家庭能夠擁有孩子，但當我們往前推進，無法得到全民的共識和認識，只是造成更多不完全的家庭，違反當初立法意旨。她認為，社會大眾應對於人工生殖有更多的認知，行政院、立法院務必三思而後行，多聽民間意見，幫助社會大眾深入思考，這些立法、修法的可能影響往往負面比正面多。

台灣懷孕婦女關懷協會秘書長林朝興指出，美國學者曾發布聲明指出，為什麼婚姻很重要，因為在沒有爸爸同在的家庭中，少女對於愛和性有更大的可望，社會科學已經驗證有這樣的關聯性。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛表示，根據使用捐精卵生下來的孩子，無法得到完整的遺傳資訊，可能面臨身分認同的問題，他們對於自己受孕的方式會感到很悲傷，痛苦甚至憤怒，難以接受。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟、台灣懷孕婦女關懷協會和台灣婦女維護生命協會共同呼籲，單身人工生殖一方面恐違反兒童權利公約對兒童人權的保障，一方面違反《人工生殖法》的立法意旨，對於是否修法開放單身人工生殖，應做更審慎周延的討論和對話。