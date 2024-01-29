台灣人壽「利變型年金險」養胖年終獎金 線上投保抽萬元禮券

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動動手指加碼年終獎金！中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）提供龍年財富放大術，趁年終獎金入袋，建議網路投保新臺幣計價的「利變型年金險」累積資產，快速便利、保費門檻低，也不怕匯率波動，不僅轉嫁「長壽風險」，還能抵禦通膨、養胖年終獎金。

全球市場2024年持續疫後復甦，但受到地緣政治動盪、通貨膨脹、能源價格波動影響，經濟成長不確定性因素變多，民眾更需要分散風險、超前部署穩定的退休現金流，「利變型年金險」成為不少人理財規畫的利器。台灣人壽統計，去年壽險業整體「網路投保」保費收入近新臺幣（下同）5.3億元，年成長超過3倍；當中「利變型年金險」保費收入近3億，其中台灣人壽在「利變型年金險」網投件數成長四成、保費收入逼近億元大關，雙雙稱冠業界！

台灣人壽分析，喜愛網路投保「利變型年金險」客戶，近七成是40至60歲，平均有十年以上工作資歷、收入相對較高者，透過網投「利變型年金險」為子女規畫教育基金或預做退休準備；當中不乏百萬級刷卡大戶，偏好以信用卡刷卡繳保費，除了能參加網路投保專屬抽獎活動，還可享信用卡刷卡回饋，CP值高，一舉兩得。

在通膨壓力下，網投「利變型年金險」具備繳費靈活性、風險度較低、長期回報等優勢，成為吸引民眾投保的關鍵；年關將至，企業陸續發放年終獎金，台灣人壽推薦忙於工作、無暇盯盤的上班族可選擇網投「利變型年金險」，善用時間複利，讓小錢累積變大錢！即日起至2024年2月29日止，至台灣人壽網投專區投保「利變型年金險」，就有機會獲得萬元禮券及多項好禮，指定期間內投保滿額還有機會享早鳥禮五千元禮券，詳情請洽台灣人壽網路投保網站（https://ezbao.taiwanlife.com）。