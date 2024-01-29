《電週邊》宏碁站回10日線 環保新品迷你桌機系列上市

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【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)今早股價站回10日線，因應環保趨勢，宏碁推出新款為環保永續理念打造的迷你桌上型電腦Acer Veriton Vero Mini (VVN4720GT)，1公升小巧體積，搭載第13代Intel Core i5處理器，以及16GB DDR5記憶體、512GB SSD儲存，具高效的運算性能；透過VESA支架，空間高度運用，輕鬆營造井然有序的辦公情境；獨家的Acer ProShield Plus解決方案，能保護裝置避免遭到未經授權存取和入侵的多項模組，同時支援TPM安全管理機制、Kensington鎖孔、機箱入侵警示、硬碟密碼保護等功能，確保資料始終受到最嚴格的保護。

Acer Veriton Vero N4720GT桌上型電腦提供多樣化的連接選項，使用者可以透過快速及穩定的Wi-Fi 6及多元連接埠，包含USB Type A、USB 3.2 Gen 2 Type-C、DisplayPort、HDMI、D-sub等多種配置選擇，提供高速傳輸，亦能保持充電模式。此外，還具有專屬管理工具，包括 Acer Office Manager 以及 Acer Control Center，讓企業IT人員輕鬆管理多台裝置，並有系統狀況指示燈，偵測異常時，會立即警示。宏碁提供原廠全程尊榮服務三大保證，包括：保證原廠公司正貨、原廠專業諮詢，及原廠售後服務。 Acer商用桌機堅守環境永續承諾，通過能源之星(Energy Star)、EPEAT以及環保標章等環保認證，將環境負擔降至最低。同時，積極使用消費後回收塑膠再生材料（PCR）和可回收包材，實現Acer Earthion的環保永續使命。