中國不只青年就業難 中年人因35歲門檻飯碗不保

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國應屆畢業生破千萬就業市場僧多粥少青年就業難，不過「35歲門檻」令中國的中年勞工找工作也很難，甚至公司為節省開支，他們通常是被裁員的對象。

美國之音（VOA）28日報導，35歲在其他國家可能還被視為青年且年富力強，但是在中國卻遭遇「35歲門檻」或「35歲魔咒」的歧視，也就是年滿和超過35歲的求職者在勞動市場缺乏競爭力，很難找到心儀的工作。

中國獵人頭網站「智聯招聘」去年5月發布「2023年一季度人才市場熱點快報」，發現85%的白領認為「35歲門檻」確實有，其中46.8%認為過了35歲的確很難找工作。

上述調查指出，網路、金融、文化產業的從業者更擔憂「35歲門檻」；52.9%IT、通訊、電子、網路產業的受訪者認為存在「35歲門檻」，並說過了35歲很難找工作。

張田（化名）的網路業投資者說，他注意到有些年紀超過35歲的工程師被淘汰，35歲確實是個門檻，只有少數人跨過之後獲升遷，多數人則是在這個門檻前就失業。

他說，中國資方在考慮裁員時，年輕人比中年人更具備留下來的優勢，因為他們年紀輕、能加班而且更容易被掌控，加上目前青年失業率偏高對工資期待不奢求，反而中年勞工的薪資較可觀，裁掉他們可節省公司開支。

此外，年輕人的體力也是雇主考慮的因素，以中國網路業早年的工作強度而論，員工必須體力精力兼顧才能應付「九九六」或「零零七」的工時，雇主因而擔憂中年人可能無法負擔。

不僅民營機構，「35歲門檻」也存在於中國政府各部門，而且是明文規定的「歧視」。據1994年6月中國發布「國家公務員錄用暫行規定」，報考公務員年齡須35歲以下。

另據中國中央組織部2019年修訂「公務員錄用規定」，報考公務員必須「18周歲以上，35周歲以下」，因此不少中國事業單位、國企等也因此沿用相同的錄用標準。

即使去年起不少中國省市如河南放寬報考公務員門檻至40歲，但是保留35歲限制的仍相當普遍，包括長沙市與深圳市。