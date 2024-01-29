躺平族變多　繼承攀新高沒人要買房了？專家：需求不減反增

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

內政部日前公布2023年第3季全台移轉棟數，其中繼承移轉來到5萬8584棟，比去年同期增加14％，不僅創下同期新高，甚至比2019年以前歷年全年度的繼承移轉棟數還高，是否代表高房價與少子化開始影響國人購屋意願，寧可等房不買房？專家卻認為這種說法過於直觀，並不完全正確。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書上發文表示，「繼承不動產棟數大增＝等房不買房」這種說法恐怕錯了，等房的人越來越多，並不代表買房需求就會減少，關鍵就在於多數等房族是透過繼承而非贈與取得房產，等待的時間拉長反而會催出買房剛需。

2016年房地合一稅上路後，稅率調高加上取得成本是採計公告現值而非房屋市價，讓多屋資產族在傳承房屋給子女時，更多採取買賣移轉而非贈與，以避免取得成本過低，造成未來售屋時得支付高額稅金。

何世昌分析數據，2014、2015年贈與移轉棟數均達到5.5萬件以上，寫下歷史最高紀錄，然而自2016年後贈與移轉棟數卻再也未能突破，且與繼承移轉棟數之間的差異不斷拉開，2016年繼承移轉棟數僅高於贈與約1萬棟，但到了2023年二者差距已擴大至約2.6萬棟。

何世昌指出，如果長輩在生前就把房子贈與給下一代，那麼下一代等房的時間較短，於長輩在世時就能獲贈房產。然而，現在是繼承量遠高於贈與，代表更多的長輩把房產留在自己手上，非得等到離世後才交給下一代，二代取得房產的時候更晚、等房的時間更長了。

當下一世代等房的時間更長，且不知猴年馬月才能等到長輩的房子，未取得房產前通常有4幾個選擇：1.與長輩同住。2.住在長輩提供的房屋中。3.另行租屋。4.自行購屋。

如果選擇1、2者占多數，且一直維繫到長輩離世，那麼購屋與租賃需求理論上會衰減，但若選擇3、4者占多數，那麼房產租賃、購買需求不減反增。何世昌認為，「繼承不動產棟數大增＝等房不買房」的論點並不符合人性與事實，當長輩越不願意提早把房子交給下一代，而二代等房遙遙無期時，更可能選擇自己出去租房子、或者買一間小房子來窩一陣子。這或許是繼承不動產棟數飆高，但未對房市造成衝擊的關鍵因素之一。