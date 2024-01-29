非洲商機推廣服務列車 即將開往高雄、臺中及臺北

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為協助我商掌握非洲市場商機，經濟部國際貿易署與外貿協會辦理「非洲商機推廣服務列車」北中南高巡迴，於今（2024）年1月24日首站開往古都臺南，吸引逾70名業者參加。接著將於2月22日開往高雄、2月23日開往臺中、3月19日於臺北壓軸登場，堅強講師陣容包括經營非洲多國市場的五金與汽配業隱形冠軍、畢生縱橫非洲的臺商會會長、善用區域供應鏈大勢的紡織大廠等，集結眾非洲專家現身說法，分享第一手實戰攻略與經商眉角。

美美金屬曾董事長強調，做生意要順應世界局勢發展，過去歐、美、日、中為全球市場主軸，但未來的數十年，非洲絕對讓人無法忽視，臺灣要加緊腳步布局非洲；深耕阿爾及利亞市場的達多科技陳副總經理則表示，十幾年透過參加外貿協會的貿訪團，牽起了十幾年的生意緣分，透過在地化、貼近需求、互利共贏的核心信念，成功切入阿國市場。

去（2023）年對非洲而言是大有進展的一年，非洲聯盟（AU）正式加入G20，此舉意味著將非盟提升至與歐盟同等地位、金磚集團BRICS則增加衣索比亞、埃及，足以證明非洲各國在全球政治、經濟地位顯著提升。國際貨幣基金組織（IMF）數據指出，2023年非洲經濟成長率為3.3%，高於全球平均值，而2024年經濟成長率預估將達4%，尤其在汽車、資通訊產品、能源、紡織成衣、食品及醫材等內需市場需求將大幅增加。

今年5月，外貿協會將籌組「2024年北非暨西撒哈拉貿易訪問團」，造訪西非三大經濟強權（奈及利亞、象牙海岸、迦納）及北非第二大市場（阿爾及利亞），也會辦理臺灣形象月等一系列活動，提升我國產業在西北部非洲的能見度，歡迎有興趣的業者一同參與、實地考察，開拓非洲市場！

如欲了解「非洲商機推廣服務列車」、「2024年北非暨西撒哈拉貿易訪問團」等貿協非洲及邦交國史瓦帝尼相關活動資訊，可至非洲經貿網（https://africa.taiwantrade.com/coming_activity）及史瓦帝尼經貿網（https://eswatini.taiwantrade.com/）查詢。