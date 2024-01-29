聯發科法說倒數 法人這樣估Q1營收

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)將在本周三(31)舉辦法人說明會，將公布去年財報、第一季財測，屆時執行長蔡力行將針對聯發科營運做出詳盡說明，預計AI(人工智能)相關應用將成為法人關注議題。法人率先丟出看法，認為智慧型手機庫存回補需求放緩，ASIC(客製化晶片)與車用業務貢獻言之過早，故聯發科第一季營收相較去年第四季將持平到季減少個位數，毛利率則大致持平。

現階段市場中智慧型手機庫存回補需求放緩，主因供應鏈等待農曆新年銷售表現。法人認為，聯發科股價已大致反映庫存回補需求復甦與2024年智慧型手機出貨量成長，亦認為聯發科今年5G智慧型手機出貨量市場共識1.85~1.95億支上檔空間有限。更重要的是，聯發科將面臨競爭加劇與潛在市佔率流失予華為，目前預估華為2024年智慧型手機出貨量將較2023年3000萬支翻倍成長自6000萬支。

ASIC與車用業務將扮演聯發科2025下半年到2026年之潛在催化劑，但法人預期目前ASIC與車用業務激勵聯發科評價走升尚為時過早。由於HPC(高速傳輸)攸關之ASIC業務恐將因涉及到需要大量研發資源的先進製程而稀釋毛利率與營益率。同時，高度客製化的設計在銷量不顯著的情況下，將與其他非ASIC專案與業務單位爭奪內部工程資源。雖然AI智慧型手機將為整體智慧型手機ASP帶來上檔空間，並支撐穩健之毛利率，但這些有利因素已大致被市場所反映，並認為2024年市場共識AI智慧型手機出貨量預估之800~1000萬支上檔空間有限，另外，也預期聯發科非智慧型手機業務如PMIC(電源管理晶片)與TV SoC復甦力道仍低迷。

整體來說，法人預計，聯發科第一季營收將季減0~8%、年增25~35%，並預期第一季毛利率將季持平，年減1.3個百分點至46.7%。