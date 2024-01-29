AI強攻 長榮高飛 台積穩盤 台股萬八有像樣 24檔笑開懷

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台股今（29）日開高走高，收在最高的18,119.63點，上漲124.6點，漲幅0.69％，成交量2,257.45億元。

台積電上漲0.62％，收在648元，聯電下跌0.7％，收在49.45元，聯發科上揚0.21％，收在938元。

美科股五虎將發布財報前，台股AI概念股重獲關注，建準上漲7.34％，緯穎上揚5.29％，包括緯創、仁寶、廣達、和碩、英業達、華碩、宏碁、技嘉等全數向上。

神盾再發神威攻上漲停，集團股晶相光、迅杰、安格、芯鼎、安國等全數上揚，IC設計族群也有表現，瑞築、巨有科技同步攻頂，信驊漲幅4.13％，M31、祥碩、譜瑞-KY、創意等也都收紅。

長榮航解除機師罷工警報後股價上揚4.93％，帶旺旅遊相關族群，旅行社股的雄獅、鳳凰、燦星旅、易飛網、山富、五福、旅天下等全都收紅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計有志聖、光聖、錦明、前鼎共24檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電機機械類股及電腦週邊設備類股表現亮眼，漲幅分別為2.02％、1.9％，水泥類股表現疲軟，下挫0.48％。

上市股、上櫃股今天成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有11檔6％以上漲幅，其中4檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為玖鼎電力（4588）、志聖（2467）、光聖（6442）、浪凡（6165）、東華（1418）、慧友（5484）、現觀科（6906）、長榮鋼（2211）、建準（2421）、定穎投控（3715）。

今日上市有10檔股票2.5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為昶虹（2443）、勝德（3296）、耀登（3138）、太空梭（2440）、銘旺科（2429）、旺宏（2337）、台南-KY（5906）、jpp-KY（5284）、昆盈（2365）、AMAX-KY（6933）。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、長榮航（2618）、緯創（3231）、聯電（2303）、英業達（2356）、華航（2610）、建準（2421）、友達（2409）、宏碁（2353）、台積電（2330）。

上櫃有23檔9％以上漲幅，其中20檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為天鉞電（5251）、均華（6640）、前鼎（4908）、錦明（3230）、神盾（6462）、大略-KY（4804）、亞矽（6113）、宏易（4530）、聿新科（4161）、濾能（6823） 。

今日上櫃有11檔股票有3.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為華義（3086）、全域（3067）、康聯訊（3672）、訊達（6140）、單井（3490）、保綠-KY（8423）、南璋（4712）、地心引力（3629）、樂斯科（6662）、志旭（8067），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為擎亞電子（8096）、振發（5426）、尚立（3360）、安國（8054）、神盾（6462）、研通（6229）、前鼎（4908）、東捷（8064）、福華（8085）、元太（8069）。