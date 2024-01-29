恒大清算骨牌效應波及房地產 中國經濟雪上加霜

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香港高等法院今天向中國恒大發出清算令，一旦生效，恒大就必須進入清算程序。分析指出，恒大的案例將會令其他正在重組中國房企喪失信心，對於中國經濟也將造成打擊。

恒大集團今早遭香港高等法院頒布強制清算令，雖然本次只涉及恒大集團，與旗下的子公司無關，但這些企業的股票已於上午暫停買賣，分析認為在這樣的情形下，這些子公司的前景不會太好。

綜合星島日報、香港經濟日報，當清算令正式生效，法院介入將監管清算程序，並任命清算人主持，這代表恒大董事及管理層將失去公司的主要控制權，剩下的資產會被逐一變賣，藉此償還債務、保障債權人權益。

恒大遭清算，除了對資本市場、中國房地產行業外，分析也提到影響將會溢出至其他領域，例如建築、水泥、以至於金融行業，同時在消費者信心低迷下，零售也會受影響。最終可能出現更多被清算的企業，進而影響中國經濟。

根據相關規定，若恒大不服裁決仍可提出上訴，但無法阻止清算程序。

然而恒大清算的另一個懸念在於，北京是否會同意香港法院所做的破產清算決議在中國其他城市執行。雖然過去北京曾同意在深圳、上海和廈門等地承認香港法院發布的清算令，但由於中國的法律制度不透明，清算令一直難以執行。

如果香港高等法院的清算令受到中國法院承認，恒大將交由清算人管理，清算人確定公司有足夠的資產，可以向海外債權人提出新的債務重組計畫。此外，清算人也將進行公司內部事務調查，並可將任何涉嫌不當的行為提交給香港檢察官。

分析指出，在一般的清算案件，清算人接管公司與進行清算程序，前後可能持續多年。而恒大的案件複雜，而且資產規模、利益相關者人數眾多，將比一般案件更困難。

報導引述致同會計師事務所的重整服務董事總經理吳宓分析，由於恒大的資產大部分在中國大陸，因此跨境清算的難度較大，加上恒大在中國大陸也有債務和債權人，需要處理這些債權人及債務問題後，才能將有價值的資產回流至控股公司的結構中，可能至少得5年才能處理完畢。

恒大遭到清算也可能造成房地產業的「骨牌效應」，令一些正面臨債務重組的房企感到灰心。

德勤中國副主席黎嘉恩受訪時分析，近年企業清算案件增加，然而大部分是一拖再拖，傾向用債務重組方式解決，但香港法院不會允許債務重組未取得進展下的情形下一拖再拖。此外，由於經濟仍然未恢復，要有好的重組方案並非易事，部份企業甚至寄望幾年之後市場得以好轉，因此若恒大遭到清算，恐令正進行債務重組的房地產企業感到灰心。

報導也引述香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波觀察，恒大遭清算除了小股東有可能「血本無歸」，更指令不少債權人無法收回資金，包含銀行、供應商等債券投資者，繼而影響其盈利能力，「至於買了爛尾樓的小業主，最終也可能無法收到樓」。