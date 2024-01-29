今年捷運聯開案招商第一炮！捷運三鶯線臺北大學站、媽祖田站 估引資77億元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年捷運聯開案招商，搶頭香！新北市捷運局今（29）日表示，捷運三鶯線台北大學站招商案，將預計於5月15日截止收件，媽祖田站預計於6月17日截止，預計將引資77億元，規劃3.7萬坪捷運開發大樓。

新北市捷運局今天舉辦捷運三鶯線臺北大學站及媽祖田站2站捷運開發案招商說明會，說明基地及招商條件。

其中臺北大學站，鄰近三峽市區生活圈，緊鄰三峽國小、國中學區及三鶯國民運動中心，可吸引年輕家庭及退休族群移居。

捷運媽祖田站，則鄰近河濱公園及水岸自行車道，附近亦有頂埔雙語國小及土城國中，可提供在地居民換屋需求並滿足土城頂埔科技園區就業人口。

新北捷運局副局長鄭智銘表示，臺北大學站基地位於臺北大學三峽校區正對面，基地面積約1,790坪，周邊有具學術氣息與文化風格的臺北大學城，預估可興建地上20層樓、地下4層，總樓地板面積約1萬5,900坪的捷運開發大樓，已於112年12月22日公告徵求投資人，預估投資總金額約30億。

鄭智銘表示，媽祖田站基地位於土城區中央路四段，基地面積約2,980坪，周邊鄰近土城頂埔生活圈，預估興建地上25層樓、地下3層，總樓地板面積約2萬1,000坪的捷運開發大樓，並設置公共托育中心、社區培力育成中心、心理衛生中心及住宿型身心障礙福利機構等公益設施共894坪，已於113年1月19日公告徵求投資人，預估投資金額約47億元。

新北捷運局表示，臺北大學站訂於今（113）年5月15日截止收件，媽祖田站訂於（113）年6月17日截止收件，兩案預計今（113）年第3季評選出最優申請人，完成投資契約簽訂，開發完成後可活絡並提升周邊地區生活機能，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口，帶動區域發展，打造便捷且具藝文氛圍的宜居環境。