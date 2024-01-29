竹縣整合心理資源 全力支援學校諮商需求

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新竹縣政府教育局積極因應校園心理健康問題，整合相關資源，以「新竹縣學生輔導諮商中心」的集中駐點、分散駐區雙重服務模式，提供心理評估、輔導諮商及資源轉介服務，今年針對涉法少年和受保護管束少年的輔導計畫及策略，放入職前訓練及在職訓練中，以提升教師對輔導工作的熟悉和基本能力。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣學生輔導諮商中心」採集中駐點與分散駐區的雙重服務模式，以滿足各校輔導需求，特殊個案除提供專業團隊服務，再為竹北區增設100小時團輔及治療服務。

楊郡慈指對偏鄉資源不足的問題，則採駐校親師諮詢、學生主題活動、小團體及心理健康講座等服務，並辦理「大手牽小手營隊」，提升原鄉學生學習力，以降低失學風險。

教育局除了聘用專任輔導教師，亦致力於應對社會變遷和學生問題的複雜性，委請輔諮中心提升縣內學校輔導知能，並提供心理評估、輔導諮商及資源轉介服務，如社會處、少輔會及青探號等，近日更與衛生局建立青少年親善門診轉介機制，適時轉介有需求的校園個案，提升青少年的健康照護品質，也增強就診意願。

楊慈慈表示，為培訓未來的輔導工作者，今年特別針對涉法少年和受保護管束少年的輔導計畫及策略，放入職前訓練及在職訓練中，迅速提升教師對輔導工作的熟悉度和基本能力。

對於需要特殊關注的學生，如被裁定需接受保護管束的學生，學校將實施高關懷措施，擬定輔導計畫並持續追蹤，協助學生適應學校生活。教育局將持續監督與改善政策和措施，建構一個友善校園網，讓學生能在一個健康與安全的環境中學習成長。