《國際產業》登月一周後 日本探測器重新恢復供電

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日本航太機構在周一表示，日本的探月太空船SLIM號已經恢復供電。該月球探測器在一周前精準降陸月球，但當時由於太陽能面板的角度不正確，造成無法發電和電力的耗盡。

日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)發言人說，距離著陸九天之後，周日晚間JAXA機構與SLIM探測器又重新建立了通訊連線。SLIM探測器也讓日本成為全球第五個登月的國家。

JAXA表示，由於陽光方向的變化，讓探測器可以再度發電。

JAXA補充說，SLIM現在可以利用多波段光譜相機，進行月球表面橄欖石成分的分析工作，以尋找有關月球起源的線索。

SLIM號太空船是在1月20日降落在月球赤道附近的一個隕石坑，距離目標地點僅55公尺。JAXA說，這次著陸說明了以視覺為基礎的「精準著陸」技術的進步。該技術可以成為未來探索丘陵月極(moon pole)的重要工具。月極被視為是燃料、水和氧氣的可能來源。

SLIM在著陸之前，由於不明原因，兩台主發動引擎之一忽然失去了推力，因此離目標點飄移了幾十公尺，探測器安全地降落在一個緩坡上。

由於位移，探測器的太陽能面板朝向西，無法立即發電。在登月著陸2小時37分鐘後，JAXA手動拔除了SLIM即將耗盡的電池，並完成了對地球的資料傳輸。

JAXA沒有明確說明SLIM號何時會完成在月球的運行。但是JAXA此前曾說，SLIM號探測器不適合在月球的夜晚運行。而下一次月夜將在本周四開始。