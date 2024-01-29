桃園602市區客運路線將停駛 2月起將試辦608路線

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桃園市602市區客運路線原由三重客運營運，但因營運效益不彰致年年虧損，營運許可證於本月底屆期不續營，為使服務不中斷，市府交通局協調業者自2月1日起提供608市區公車路線接續服務，維持桃園大有路地區居民至萬壽路捷運迴龍站的搭乘需求，將試辦3個月。

交通局表示，三重汽車客運股份有限公司自2018年起營運「602桃園大有路－捷運泰山貴和站」市區客運路線，但因營運效益不彰、調度空駛里程過長等因素，導致年年虧損，其營運許可證將於1月31日屆期後不續營，市府也協調業者於2月1日起試辦市區公車「608樹林保安街－桃園大有路」路線。

交通局說明，考量602不續營將影響桃園大有路地區市民乘車便利性，為顧及桃園市民往返新北市通勤需求，規畫試辦路線「608樹林保安街－桃園大有路」作為替代方案因應，該路線桃園端行駛動線與602路線完全一致。

唯一差異為迄點規畫至新北市保安街，即由捷運迴龍站後往新北市保安街行駛，除了可配合業者車輛調度需求、減少空駛距離外，還可以將服務範圍擴大至樹林花園夜市、潭底工業區、家樂福等，滿足搭乘民眾的遊憩與購物需求，試辦期間將安排2輛甲類大客車，每日8班次營運，自2月1日起提供為期3個月試辦服務。

此外，交通局於去年底整合BR、601、5009班次時刻，以維持萬壽幹線尖峰時段10至15分鐘班距服務水準，並檢討縮駛5009路線迄點至捷運泰山貴和站，以提高路線服務效率，並補足原602捷運迴龍站至捷運泰山貴和站的乘車需求，試辦期間桃市府提供虧損補貼經費維持營運，期滿後檢討成效需求，以作為後續檢討是否轉為正式路線的重要依據。

交通局長張新福表示，608路線與現行602路線桃園端行駛動線完全一樣，可於尖峰時段補充該區段的接駁服務，並搭配萬壽幹線整合班表維持尖峰時段服務水準及替代路線轉乘規畫，預期可大幅降低602路線不續營的衝擊，試辦期間歡迎民眾踴躍搭乘。

交通局另也提醒，由於該試辦路線為循環路線，往程發車至終點站後直接返程，因此返程無固定發車時間，實際發車資訊可至桃園市公車動態資訊系統網站查詢，建議民眾於出門前可先下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，節省候車時間。