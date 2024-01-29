力麗集團：國內產線將以高值化紡品及淨零碳排優先

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預期國內電費將漲，基本工資又漲，缺工且又有關稅因素，力麗(1444)指出，未來主要織布、染整等紡品製造將以印尼為主要生產基地，國內將以高附加價值產品為主，近年來轉型的細丹尼及特殊電子用產品仍以台灣為生產基地。

為實踐淨零碳排，力麗總經理陳漢卿指出，彰化芳苑廠區規劃的與瑞曼迪司公司合資興建SRF工廠（工業廢棄物回收為燃料），預計今年動工。

擴大印尼廠的產能，力麗指出，印尼力寶龍織布二廠土建工程完工率約75％，增加306台織布機，去年第四季開始裝機，今年第一季底商轉投產。另外，印尼力寶龍假撚廠土建工程完工率約90％，而印尼力寶龍染整二廠建造也正規劃中，未來將增設7台染缸及3台定型機、2台數位印花機。

台灣廠區則以高值化紡品、回收再利用及淨零碳排優先；力麗指出，台灣化纖總廠增設成衣(布)脫色工廠完工率約90％，接下來是設備安裝，主要是針對舊衣回收的循環經濟，預估今年首季投產。

力麗指出，台灣的加工絲及瓶酯一貫廠具有客製化的優勢；百分之百綠能生產以及回收聚酯環保材質所生產的電子3C類產品，獲利性高；細丹尼及機功能性高值化紗線，有一定的市場訂單，這些產項都會留在國內生產。

持續推動落實ESG管理和淨零碳排；陳漢卿指出，與瑞曼迪司合建SRF廠、綠能開發都是力麗集團未來會積級去做的方向。