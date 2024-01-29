台船集團搶進百億電動船商機 台船動力與丹佛斯簽署合作意向書

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台船（2208）集團搶進百億電動船商機，旗下子公司台船動力與丹佛斯公司近期簽署合作意向書（LOI），在船舶電力驅動技術加深與國外合作，演化出更有效率、成本優勢的驅動系統並在地化，切入百億電動船商機。

業界人士研判，台船動力的目標是鎖定千噸級以上電推船國際市場。只要台船動力踏入千噸級國際舞台，有機會像這幾年電動車取代燃油車一般，接著爭取各國兆瓦級電動渡輪、中大型客輪的電動船案，開啟台船與台船動力科技的百億電動船商機。

台船動力專責研發整合電動船舶儲能電池與動力系統，希望把整合技術與系統設計、組裝能力本土化。而總部位在丹麥的跨國企業丹佛斯，則有電力推進技術與市場地位，近年力推船舶業綠色轉型，這次挑上台船動力合作，就是看中其技術實力。

台船暨台船動力董事長鄭文隆表示，乾淨的能源與動力是交通運輸業趨勢，現在歐洲新車有47.6％是電動車，相信電動船舶也將趕上這股趨勢潮流。

台船動力的技術團隊有多年船舶電動化經驗，成功整合過100噸載客渡輪及湖泊電動船，也有初步外銷日本經驗，透過實績開始在電動船舶業界嶄露頭角。

台船動力科技王碩彬執行長表示，與丹佛斯的合作開展後，電動船之電推系統整合、軸發電機、電推主輔機、船舶交直流電源轉換等關鍵技術，都會逐步整合進兆瓦級電動船案。