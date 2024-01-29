憂罷工每天退票5千張 王國材：長榮會妥善處理

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旅客擔心罷工而辦理退票改期，雖然最終罷工危機圓滿落幕，但仍導致部分旅客、業者權益受損，罷工預告期的修法呼聲再起。對此，交通部長王國材29日表示，交通部對預告期的立場是支持，但對勞團來說預告期也會使勞權受損；他認為，這部分還需要再討論，最重要的是勞資和諧，定期溝通就能即時反映處理，不要累積成罷工行動。

另，針對長榮罷工危機解除前，旅客平均每天退票5千張，王國材表示，春節期間長榮旅客每日約3.8萬人，到了禮拜六（27日）已降至3.3萬人，這部分已有跟長榮公司溝通，有關後續旅客和旅行業的權益補償，長榮航空會有妥善處理。同時，他也在會中建議私營企業董總也可以參考交通部國營公司的做法，每季與工會保持溝通，不要讓小問題累績成大問題。

王國材透露，在罷工投票期間，交通部、勞動部及桃市府勞動局就有參與討論，到了22日機師工會正式取得罷工權開始更是天天討論，過程中在加薪幅度上一直無法解決，最終靠著行政院副院長鄭文燦深耕桃園的好交情，在週末期間全心協調，成為化解勞資爭議的關鍵。

王國材表示，勞資雙方都有各退一步，工會最終取得加薪幅度10％，而長榮方面也考量公司聲譽、旅客權益和可能造成的民怨，在28日晚間達成協議。