台股迎驚驚漲行情？分析師點這題材可留意

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投組表現：

神盾（6462）表現最佳，受到併購題材影響，股價進入軋空行情。

M31（6643）表現最差，布局先進製程集成熟製程的效益顯現，有機會持續上漲。

盤勢預測：

台股今天再創下波段新高， 盤後越過18,100點，類股焦點在人工智慧（AI）、IP股表現強勁，加上台積電領軍下大漲，預期進入年假後，成交量溫和上漲，仍是有機會進入驚驚漲行情。

投組表現：

浪凡（6165）表現最佳，農曆與寒假旺季加持，股價跳空漲停鎖死

歐買尬（3687）表現最差，LINE PAY股價未創新高，買盤資金觀望

盤勢預測：

周一台股持續強勢創高，早盤受惠日韓股市大漲帶動，台股在電子股領軍下，開平走高以當日最高價作收，持續逼近2022年年初的歷史新高。上周因拉積盤而漲幅落後的櫃買指數，周一也啟動補漲，收盤價同步創下2年新高，顯示雖因封關倒數台股量能低迷，但內外資齊心做多方向不變。

周一台股族群由AI族群領軍上攻，市場樂觀看待本周美股科技巨頭財報，周一多檔矽智財、AI伺服器與矽光子族群發動，領軍電子股強勢表態。搭配弱勢的觀光族群，也在長榮航解除罷工危機下，同步反彈。而上周相對弱勢的車用電子股，也在定穎投控與華孚轉強下，出現反彈走勢。顯見雖台股量縮，但強勢創高與低位階股維持多方輪動走勢。

周二台股因富台指結算，有機會拉高結算在相對高檔區。周二須觀察美超微財報利多，周二美股盤前股價的表現，影響AI伺服器族群周二續航力道，尤其如周二台股量能持續低迷，操作首選小股本AI股為主。盤面也可留意農曆旺季題材股，如觀光、生技與百貨通路股等。近期因美國選戰議題，相關安全監控族群底部起漲後，仍有跌深反彈機會，可持續關注。

投組表現：

浪凡（6165）表現最佳，29日股價亮燈漲停，外資持續買進，成交量萎縮，後市仍有上漲空間。

晶彩科（3535）表現最差，29日股價下跌0.65％，股價在22.5元附近有較強支撐，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開高走高，終場上漲124.6點，漲幅0.69％，收在18,119.63點，成交量2,257.45億元。

類股方面，電機機械表現最佳、漲幅1.95％，水泥表現最差、跌幅0.45％，權值股台積電上漲4元、漲幅0.62％，收在648元。聯發科上漲2元、漲幅0.21％，收在938元。

展望後市，台股大盤連續三天站上18,000點，多頭氣勢氣數如虹。本周美國主要科技巨頭財報陸續發布、聯準會利率會議及1月失業率，美股變數仍多，台股仍需小心不可盲目追高，以逢低操作為主。選股方面，1月30日美超微（SMCI）即將公布財報，AI股有機會續攻。此外，IC設計股的M31、巨有科技、晶心科及神盾可特別關注。

投組表現：

浪凡（6165）表現最佳：春節假期直播平台需求增加，股價價漲量增，持續看好。

晶彩科（3535）表現最差：股價創高後震盪結構穩定，後勢看好

盤勢預測：

大盤今創高，終場上漲124點，收在18,119，成交量持續量縮至2,257億元；在類股方面，電周邊類股表現最佳，漲幅1.89％，水泥類股表現最差，跌幅0.47％；權值股方面，台積電上漲4元，漲幅0.62％，收在648元，聯發科上漲2元，漲幅0.21％，收在938元。

展望後市，距離封關剩下最後五個交易日，量能如同上周預測持續不足，操作細節就應維持拉回低接，創高不追的技巧來應對，目前來看台股資金已在布局2024基本面看好的標的；選股上，可選擇報價止跌回升的面板族群，及今年成長性依然看好的軸承、IP相關類股、IC設計類股，都是投資人可以操作的標的。