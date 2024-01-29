中央大學國際登月計畫 「深太空輻射探測儀」第四季升空

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我國展開首次國際登月計畫，中央大學自主研發的「深太空輻射探測儀」，預計今年第四季由日本民間登月公司ispace的 HAKUTO-R Mission 2登月小艇發射升空，從地球到月球、繞月及登月進行為期4個月的任務，為人類未來在月球長居盡一份心力。

1969年「阿波羅計畫」成功登陸月球，不過那時的太空人在月球都只是短暫停留，並未蒐集到足夠關於月球的資料。近幾年世界各國積極展開「重返月球」任務，都是在為人類長居月球進行規畫及準備。

未來10年是人類登月計畫最熱門的時期，我國在中央大學主導下，展開首次登月計畫，預計在今年第四季，透過日本民間公司的登月小艇，將「深太空輻射探測儀」送上月球，過程中並進行科學實驗。

中央大學校長周景揚表示，中大推動的國際登月計畫，絕非一步登天，而是累積超過50年太空科學發展的深厚基礎。今年1月14日、15日，他和學校研究團隊的師生將「深太空輻射探測儀」送往日本，預計第四季搭乘登月小艇升空，展開科學任務。

中央大學太空科學與工程學系主任張起維指出，過去我國發射的衛星及各式科學酬載都僅在約800公里高的太空運作，這次「深太空輻射探測儀」將首次離開地球軌道，在2000公里外執行任務。

張啟維說，「深太空輻射探測儀」是台灣第一個深太空科學酬載，旨在了解地球到月球及月球表面的輻射劑量，及輻射環境對電子產品運作的影響。「深太空輻射探測儀」長寬高分別是14公分、14公分及3.68公分，重量僅400公克，相當於半斤茶葉的重量，設計完全由中央大學一手包辦，參與學生的名字也都刻在「深太空輻射探測儀」的電路板後方。

張啟維表示，1969、1970的人類登月計畫，都是由政府主導，但這次各國展開「重返月球」任務，除了政府以外，還有很多民間公司參與，大家一起為人類在月球長居而努力，甚至要以月球為基地，進一步探究土星等其他星球。