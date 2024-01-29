688元近了！散戶不挺？台積電驚見韭菜畢業潮 分析師這樣看

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【旺得富理財網 黃順德】晶圓代工龍頭台積電（2330）自18日法說釋出利多以來，帶動外資認錯買盤回補，股價一路飆，今（29）日收盤價來到每股648元。據最新統計顯示，台積電股東數從19日的117萬人，減少到26日的109萬人，跌破110萬戶，顯見股價步步高升，已有不少人解套出場。

超微（AMD）財報將於明（30）日盤後發布，輝達（Nvidia）估計2月下旬發布，有機會提前反應股價；台積電股價也達648元，距離歷史天價688元，僅差40元，能否在封關前一舉突破將是矚目焦點。

台積電去（2023）年繳出亮眼成績單，今（2024）年可望健康成長，營收增幅將高於晶圓代工業的20％，約有21％至26％的水準；先進封裝部分，今年將持續擴充CoWoS產能，預計今年產能會倍增。

大摩預計，2024年將是台積電業績成長強勁的一年，全年營收年增接近20％，全年毛利率將略低於53％，且資本支出將維持300億美元，較去年持平情況下，給予「優於大盤」投資評等，目標價來到688元。

資深證券分析師認為，台積電股價重返688元「遲早的事」，至於股價是否能突破前高，甚至一舉挑戰700元，就要看AI需求是否能如預期暢旺。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。