《通網股》中華電攜彩晶揮軍彩色電子書 首批銷售拚萬台

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【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)今(29)日宣佈與子公司智趣王數位科技共同攜手全球第三大中小尺寸面板廠彩晶(6116)，搶先電信業首發獨家推出台灣品牌HannsNote2 10吋全彩電子書閱讀器，強打護眼、環保等產品差異化。中華電盼電子書閱讀器帶動電子書銷售成長，並大幅增加使用者的活躍度，藉由推出首台電子書閱讀器帶來平台會員大幅成長，並全面提升平台總閱讀時數，也訂下首批銷售10000台的目標。

據衛福部國教署106年資料顯示，小一近視率已逼近二成，國一近視率已高達八成，國人平均每兩人就有一人近視，近視人口數居全球之冠。中華電子公司智趣王數位科技長期深耕台灣兒童數位閱讀與數位學習領域，推出台灣第一全互動兒童數位內容皮台「FunPark童書夢工廠」，提供0-15歲兒童每月超過5000本多元豐富的互動電子書與影音內容，本次與彩晶共同推出HannsNote2 10吋全彩電子書閱讀器，不使用背光模組，採用環境自然光反射讓螢幕顯示，讓使用者享受長時間舒適閱讀體驗。

現行全球電子書閱讀器從黑白到彩色，從封閉式至去年有部份採用開放式系統之技術延革，但市場上的電子書閱讀器普遍有的殘影與翻頁延遲之問題還是存在，中華電子公司智趣王數位科技此次合作彩晶2024全新力推革命電子紙顯示新技術「自然光友善環境顯示面板」(Eco-Friendly Paper Display)，為新一代節能環保、輕薄省電、零藍光護眼的友善環境顯示技術，與全球永續與零碳排目標同步發展。

本次中華電與彩晶合作的電子書閱讀器主打護眼、環保等，相較於多功能的傳統平板電腦，走出差異化，極具有潛力市場發展性，期望電子書閱讀器也可以帶動電子書銷售成長，並大幅增加使用者的活躍度，期望藉由推出首台電子書閱讀器帶來平台會員大幅成長，並全面提升平台總閱讀時數，首批銷售目標瞄準10000台。