《科技》SAP去年營收增23％ 今年雲端業務動能續強

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】SAP公布2023年第4季及全年財報，雲端業務表現強勁，第4季和全年年成長分別為25％和23％；其中，SAP S/4HANA雲端ERP表現尤為出色，全年年成長達72％，雲端業務毛利全年年成長27％，營業利益全年成長達13％。SAP達成或超出2023年所有關鍵指標的預期，預計2024年雲端收益將繼續加速成長。

SAP CEO柯睿安（Christian Klein）表示，SAP在所有關鍵指標上都達成或甚至超過2023年的預期；業務訂單持續累積，目前預期雲端營收（Current Cloud Backlog）年成長超過27％，創歷史新高。2024年SAP將持續深化策略性成長領域的投資，尤其是商業AI。

SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏表示，2023年在大中華區實現了雲端業務的穩步成長；新的一年，大中華區企業加速轉型上雲、全球化營運佈局、落實永續發展三大方面，有越來越強勁的需求。SAP將繼續利用領先的數位技術和豐富的產業實踐，助力客戶走向高品質發展，成為全數據、全連結、全綠色的永續智慧企業。

SAP指出，今年企業轉型上雲加速：企業要快速因應市場變化，需要把營運數據及管理搬遷上雲，打通端到端的資料，消除數據孤島狀況，使管理層對業務有即時洞察，從而迅速作出商業決策，成為全數據的智慧企業。企業在雲端，還可以享受包括SAP商業AI等前瞻創新技術。

全球化營運佈局方面，企業積極佈局海外市場，邁向更高品質的全球化發展，打造國際管理體系，融入全球生態系。SAP以一站式企業級管理解決方案，和全球最大的商業網路，助力企業與世界串連，健全合規、人才、供應鏈、行銷和永續發展五大能力，建立強大的數位核心。

在落實永續發展上，ESG已成為每個企業的必修課，在加速落實碳排管控與追蹤的同時，還要面對全球市場繁複的各種法規及準則。SAP綠色帳本幫助企業將碳排資訊轉化為財務資產，變現真實、精確、可計算的碳排數據，實現「業碳財一體化」的願景，成就全綠色的永續發展企業。

2023年第4季度，包括：保瑞、正新、金寶、致伸、世豐、世祥及永進機械等公司陸續導入SAP S/4HANA雲端ERP、SAP SuccessFactors人資雲、SAP Sustainability Control Tower永續中控塔等SAP產品。