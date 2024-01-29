環團控施工造成海域漂沙嚴重 中油澄清：過去就存在

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民代引述環團對第三座液化天然氣接收站工程施工，造成附近海域漂沙嚴重的說法，中油發布新聞稿澄清，依施工前航照圖顯示，漂沙現象就存在，顯示是自然現象，與三接工程無關。中油強調，自三接108年施工以來即持續監測大潭沿岸漂沙情形，並進行藻礁生態觀察調查，柴山多杯孔珊瑚所在地面積絕非環團人士所言縮小。會持續監測以累積更多資料，關注環境及生態變化。

配合政府能源轉型政策，中油三接相關工程皆順利發包施工，努力達成供氣目標。對於民代與環團人士近期關切之漂沙問題。中油表示，自三接施工以來即持續監測大潭沿岸漂沙情形，每季也執行高解析度地形地貌攝影，透過歷次監測結果顯示G1區呈現冬季覆沙、夏季裸露情形，G2區無明顯變動，G3區則為長年全區覆沙情形。

至於環保團體去年底赴三接藻礁現勘時指稱，當地柴山多杯孔珊瑚生態受三接工程影響，面積有縮小的情形，中油指出，受限於調查當日之天候、退潮程度、水體混濁程度等不同影響，可觀測柴山多杯孔珊瑚之群株數及面積不盡相同，且依歷年G2 區柴山多杯孔珊瑚平均面積統計結果檢視，並無面積縮小趨勢。為求檢測結果更精確，海洋大學團隊已改採國際間最新量測方法-影像辨識進行實際量測，以確實掌握當地生態與環境變化。

中油強調，為維護藻礁生態，觀塘工業港採離岸開放式設計，且經過成功大學水工所數值模擬，結果顯示局部地點雖有流速及流向改變等現象，但沿岸海流仍然能夠維持暢通，不影響藻礁生態系營養鹽補給。同時顯示建港後沿岸侵蝕或淤積情形與現況接近，也就是工業港因為採開放式設計，突堤效應不顯著。