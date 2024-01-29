供應鏈南向趨勢 三福化、長興越南、馬來西亞廠營運增溫

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因應全球供應鏈南向趨勢，三福化（4755）、長興（1717）強化東南亞耕耘，旗下越南、馬來西亞廠營運增溫。三福化越南材料廠預估第二季單月轉盈，全年轉虧為盈，目前以SiH4及POCL3為主，未來會引進N2O及其他產品。空分廠目前以液氧、液氮、液氬為主，重點為提升產能利用率，未來會開發on-site氮氣供應。

長興因應近期下游包括PCB製造重心可見已往東協前進，不排除在馬來西亞增設特化或電子材料生產基地。長興目前在馬來西亞設有樹脂廠，新購置土地與樹脂廠相鄰，未來在設置電材產線上有靠近樹脂原料等優勢。

三福化基礎化學品營收比20％，精密化學品應用半導體、面板、太陽能、LED等，營收比62％，至於新興化學品回收循環利用營收比約18％。除半導體營運升溫外，越南、N2O工廠及PHB廠也均有推進貢獻能量。

三福化N2O工廠已完成試車量產並取得營運證照，2024年營收預計倍增，目標以台灣及日本半導體，東南亞及印度太陽能客戶，日本、東南亞食品級客戶為耕耘訴求。

PHB廠產線去瓶頸完成，降低成本10％以上；配合客戶擴產完成，預計下半年供貨客戶，可年增供貨1,500～2,000噸。

長興主產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料；其中，PCB相關電子材料有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。新產品將聚焦5G、電動車、半導體、綠能、儲能等潛力產業；除深耕大中華市場，也會拓展東協、印度等新興市場，以馬來西亞廠在地產能、關稅、運輸成本等優勢擴大區域銷售。

此外，全球紫外線光固化（UV）各應用市場以年增長率5％以上成長，其中亞洲地轉型成長最快；新興市場如印度、東南等的紫外線光固化型塗料成長率平均超過10％，均是發展與增量重點區域。