瞄準健保給付NGS商機 金萬林多點步局

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

癌症用藥增，NGS服務市場火熱，且癌症基因檢測2024年列入健保給付，NGS檢測將從選配變標配，金萬林（6645）加速啟動多元布局策略。金萬林表示，癌症基因檢測、健康人／亞健康人基因及代謝體檢測已與保險公司簽約合作，於保戶平台推動基因及代謝體檢測項目；也與診所及醫院（承接中部醫院統包案）合作導入公司檢測產品。尤其，NGS納入健保補助，依衛福部規定，必須取得LDTs認證才能執行檢測，在政策加持下，營運躍升可期。

金萬林是全台少數取得LDTs、CLIA及CAP三項高階檢測認證的檢測服務公司，並已取得LDTs認證品項，陸續接受各醫療機構的委託合約簽訂。基因檢測領域已與國內數家醫學中心合作，專注於分析癌症治療副作用的基因型，包括大腸直腸癌、乳癌、肺癌等多種突變基因的檢測。

金萬林指出，據Precedence Research預測，全球基因檢測市場將從2021年的80億美元增長到2030年的158億美元，年均複合增長率約8％。台灣2022年癌症醫療花費1,334億元，約占總額8,000億元近兩成。

此外，金萬林亦開發自有品牌的癌症檢測試劑，著手進行研發、製造及申請體外檢測（IVD）查驗登記，同步透過LDTs實驗室推展到國內外各醫院使用，以滿足客戶對不同價位的檢測需求，提高市場普及率與滲透率。

金萬林強調，除推展「基因體學和代謝體學整合平台」，更透過QMS廠設立，完成從自行研發、取證、製造、代工的完整產業鏈，拓展多元海內外各單位機構的合作模式，布局研發滿足國際菜廠新產品開發所需服務。

此外，美國加州實驗室以精準醫學、基因檢測、試劑開發、Covid-19PcR核酸檢測為主要業務發展，藉由台美雙邊實驗室使用相同高規格水準執行CDM，高複雜度臨床委託計劃案為營收帶來貢獻。