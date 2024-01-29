覬覦房東千萬房產 恐怖租客逼簽遺書還假造結婚證

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【中時新聞網之房產網 袁庭堯】46歲張姓女子長期遭家暴，被社工引介至譚姓老翁的住處租屋，覬覦譚翁有多筆土地房產，竟成功偽造結婚證書，還把譚翁的土地、房屋全都過戶到自己名下，甚至還逼譚翁簽下她代擬的遺書，譚翁氣得報警提告。高雄地檢署偵結，依偽造文書罪嫌起訴張女。

張女長年被家暴，經社會局緊急安置至譚翁租屋處短居3個月後搬離，不過，租屋期間，張女發現譚翁名下有多筆房產，2018年5月21日張女老公癌症病逝，終於擺脫家暴的張女刻意以照顧的名義再度找上譚翁，也再度搬入譚翁家中。

兩人相處4年後，前年4月張女找來兩名不知情的友人當見證人，偽造譚翁簽名，成功騙過戶政事務所承辦人員，取得結婚證書。

結婚3天後，張女以減稅為由，騙譚翁在印鑑證明申請委託書上簽名，又成功向戶政事務所申請到譚翁的印鑑證明，並以「夫妻贈與」的方式，將譚翁所有價值上千萬元的透天房產轉移到自己名下。

當譚翁發現自己的土地和房屋都被轉移至張女名下時，生氣質問張女，但張女當場竟無情的逼譚翁寫下遺書，試圖掩飾自己不法的行為，譚翁氣得拒簽，張女事後便消失無蹤。譚翁心灰意冷之下，到警局報案提告。

面對檢方訊問，張女辯稱土地和房產的轉讓都是譚翁同意的，但譚翁堅決否認，並表示他從未想過要與張女結婚，也從未同意讓她拿走房產。

檢方傳喚了戶政和地政事務所的承辦員，發現張女在申辦時都要求以急件處理，並多次催促承辦員加快進度，最後綜合所有的事證，以偽造文書等罪嫌對張女提起公訴。

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