東協外長非正式會議登場 緬甸政變以來首派代表出席

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緬甸軍政府29日派出非政治代表、緬甸外交部常任秘書瑪拉丹泰（Marlar Than Htaik）到寮國出席東協外長非正式會議，是2021年緬軍發動政變奪權以來，首次派出非政治代表出席東協會議。

東協外長非正式會議29日在寮國琅勃拉邦舉行，是寮國接任東協輪值主席國後的首場主要會議。今年是寮國繼2004年和2016年後，第2次擔任東協輪值主席。此次的外長非正式會議除了討論東協今年的工作重點，南海課題以及日益升溫的緬甸局勢也是主要議題。

寮國副總理兼外長科馬西（Saleumxay Kommasith）29日在開幕演講中說，地緣政治變化的複雜性和不確定性，如武裝衝突等問題，將繼續給區域和全球帶來緊迫的挑戰。在這背景下，東協須共同努力加強團結，以及抓住發展機遇。

值得注意的是，科馬西在會場上歡迎成員國外長時，瑪拉丹泰也在其中。瑪拉丹泰現身，即引起大批記者關注，惟她未回應記者提問。隨後，各國外長及代表團成員進入會場。

瑪拉丹泰長期在緬甸外交部工作，曾任外交部國際組織和經濟署經濟司司長、國際組織和經濟署總監等。緬軍2021年2月發動政變後，同年4月與東協達成5點共識，包括同意停止暴力鎮壓、與相關方作建設性對話。惟有關共識遲遲未落實，最終東協2021年10月起，不再邀請緬軍政府領袖參加會議。