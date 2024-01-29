永信社福集結大眾「糧」善行動

農曆春節將至，面對大環境不景氣、物價不斷上漲，弱勢家庭生活處境更加辛苦。節慶對弱勢家庭而言，就像忘了翻頁的日曆，能過得了一天就是一天。

永信社會福利基金會_趙明明執行長分享：「在年節前，我們實地訪視到宅沐浴弱勢家庭做需求評估，發現有些個案因為連結到其他資源，生活狀況變好了；有些個案因疾病離世了。每一份物資得來不易，透過訪視後名單的調整，如果有不符合政府的資源補助資格者，將會優先提供物資及支持到宅沐浴經費給他們。今年特別感謝社會大眾捐贈春節愛心物資及富宇慈善基金會捐款、龍泉國小的公益跳蚤市集來捐贈弱勢家庭到宅沐浴經費。透過各方資源連結讓永信基金會能持續守護弱勢家庭！除了春節物資，也讓他們能在年前能好好洗個熱水澡，在寒冬中為他們送上溫暖的祝福~」

楊凱文督導分享：「阿瑛姨（化名）獨力照顧臥病在床的丈夫數年，兩名兒子都是中度身心障礙者，無法外出工作，全靠她打零工來維持家計。好景不常，在三年前，身體健朗的阿瑛姨突然因為頭痛步態不穩而跌倒，到醫院檢查才知道是椎間盤突出壓迫到神經，手術後，卻從此不良於行。阿瑛姨說：「謝謝衛生局照顧專員緊急連結永信基金會的到宅沐浴服務，幫助我們弱勢家庭能夠免費使用到宅沐浴服務，心中只有滿滿的感恩！春節快到了，謝謝你們爭取到資源免費提供洗澡服務，又送我們實用的愛心年節物資，謝謝您們持續的關懷與鼓勵，讓我覺得人生還是有希望的！」

到宅沐浴在服務的路上，不只是送物資這麼簡單，每一個服務個案背後都有一段不為人知的故事，透過服務致贈物資，關心他們的生活狀況，讓他們感受到來自社會大眾的關懷，希望他們能好好的生活著。「美好食光計畫」是永信社會福利基金會發起，七年來連結社會大眾的力量已經幫助了886戶弱勢家庭，愛的行動需要持續下去！這次春節我們也持續募集35份愛心物資來幫助到宅沐浴的弱勢家庭。永信社會福利基金會在臺中地區有三輛到宅沐浴車提供到宅沐浴服務，如有臺中偏鄉部落或弱勢家庭需要免費到宅沐浴服務的民眾，歡迎致電到宅沐浴服務專線04-26270812分機326向凱文督導洽詢相關事宜。