《航運股》台船動力科技與丹佛斯簽署LOI 切入百億電動船商機

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【時報記者莊丙農台北報導】台船(2208)子公司台船動力科技與丹佛斯簽署合作意向書（LOI），透過這個合作案，台船動力能在船舶電力驅動技術加深與國外合作，演化出更有效率與成本優勢的驅動系統，並進行在地化，切入百億電動船商機。

台船動力科技專責研發整合電動船舶儲能電池與動力系統，希望把整合技術與系統設計、組裝能力本土化。而總部位在丹麥的跨國企業丹佛斯，則擁有堅實的電力推進技術與市場地位，近幾年力推船舶業綠色轉型。

台船公司暨台船動力科技董事長鄭文隆表示，乾淨的能源與動力，已經是交通運輸業趨勢，現在歐洲新車中，有47.6％、將近一半的比例是電動車，相信電動船舶也將趕上這股趨勢潮流。

台船動力科技已有多年船舶電動化經驗，成功整合過100噸載客渡輪，以及湖泊電動船，也有初步外銷日本經驗，透過實績開始在電動船舶業界嶄露頭角。

台船動力科技執行長王碩彬表示，與丹佛斯的合作開展後，電動船的電推系統整合、軸發電機、電推主輔機、以及船舶交直流電源轉換等關鍵技術，都會逐步整合進兆瓦級電動船案。

台船動力的目標鎖定千噸級以上電推船國際市場，不但提升台灣船舶業的電推系統整合技術，並進一步打開國際知名度，開啟台船與台船動力科技的百億電動船商機。