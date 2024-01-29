台北福華攜手萬豪國際 引進「傲途格精選酒店」品牌

台北福華大飯店今（29）日宣布已與萬豪國際集團（Marriott International）簽約，並將更名為「台北福華大飯店，傲途格精選（The Howard Taipei, Autograph Collection）」，將於2025年初斥資數十億投入內部改裝工程、並預計於2026年中完工。

台北福華飯店酒店將以傲途格精選酒店品牌獨樹一幟的設計理念、空間敘事和卓爾不同的待客之道為台北的飯店業帶來一股旅居新風。飯店內600間客房皆會根據傲途格精選國際規格進行全面翻新，同時將採用最新技術打造多功能Ideas Lab創新商務會議中心、可全方位滿足國際大型商務會展需求，也會繼續提供多元中西美饌的餐廳和酒廊服務（包含一間以海鮮及異國料理為特色的全天候餐廳）等，整體室內裝潢風格將透過摩登現代的手法，重新詮釋台灣當代最經典華麗的建築風貌。

福華集團董事長廖國宏表示，四十年來台北福華大飯店已經成為台灣最珍貴的文化資產之一，集團將秉持創辦人廖欽福先生對「The Finest」的初衷，從生活哲學、美學風尚到飲食文化，以最周到的用心，在懷舊經典中發揮巧思創新，打造出最細緻的台灣款待之道，這些都與傲途格精選品牌所推崇的理念和體驗不謀而合。期待此次透過與萬豪集團的合作，能夠成為在地風格生活與世界接軌最佳的新橋樑，將台灣深厚的文化底蘊，分享給更多來自全球的旅客，讓美好的台灣故事能夠持續傳遞出去。

1984年創立的台北福華大飯店，是台灣包浩斯建築的代表作之一，憑藉著優雅的紅磚建築搭配溫潤的古典紅木傢具，以及多達數千件由朱銘到畢卡索的珍稀藝術品收藏，成為矗立台北市中心最有故事的五星飯店代表。此次內裝改造工程，由近年來接連奪下2021年紅點Best of the Best最佳設計大獎、美國《Interior Design》雜誌2022年全球酒店室內設計排名第一的CCD香港鄭中設計事務所操刀，以國際頂級的室內設計標準、融合台北福華大飯店歷經時光淬煉的獨特在地風韻，呼應傲途格精選酒店品牌對設計的獨特見解，為賓客在酒店內營造台灣風土人情的沈浸感和氛圍感，為台灣寫下更動人的五星飯店傳奇

萬豪國際旗下「傲途格精選酒店」（Autograph Collection Hotels），全球已有逾270個據點、遍佈45個國家，每間傲途格精選酒店都是獨樹一幟的誠意之作，其靈感來自於宏觀願景、靈魂和動人故事，致力打造出「全然 無雙」的品牌精神，透過在地經典的工藝設計以及別出心裁的精緻雕琢，締造出品質卓越、非凡難忘的獨特體驗 。