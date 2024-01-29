勞資雙方有共識 台鐵產工暫緩春節依法休假

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台灣鐵路產業工會今天發布新聞稿表示，為避免行動恐損民眾對國內交通運輸信任；以及車長自主備勤津貼調高一案，勞資雙方已有明確共識將提高，宣布暫緩本次春節依法休假行動。

台鐵產工去年12月21日決議，號召鐵路員工發動春節依法休假連署，要求台鐵公司拿出務實留才方案，重視選擇留在台鐵一起與公司面對挑戰的員工，展現留住人才、落實安全的態度。

台鐵產工指出，昨天上午召開理監事會議，統計迄今為止繳交連署書與假單人數，雖未超過2017年連署數量，但也已明確掌握多數地區車長與站務人員過半連署，且足以影響春節疏運實力。

然而考量近期機師工會擬罷工等勞資爭議，民眾對交通運輸穩定不信任，再次行動恐損民眾對國內交通運輸信任；以及車長自主備勤津貼調高一案，勞資雙方已有明確共識將提高。經產工理監事在與車站、車班代表討論後，以及保障所有響應行動會員與員工下，暫緩本次春節依法休假行動。

台鐵產工強調，在這次連署行動下，推動車長自主備勤津貼從每小時新台幣88元提高至基本時薪一案，今年1月已通過勞資協商會議，將送審至董事會、行政院，資方也多次表示將會提高，顯見勞資雙方已有共識，因此產工要求交通部與台鐵公司務必兌現承諾別再跳票。

台鐵產工表示，雖暫緩行動，在面對公司化衝擊下人力流失、休假權益受損、待遇不公，「這群國營事業最低薪的員工，最後仍將國人運輸作為行動考量之一」。

台鐵產工指出，交通部與台鐵公司若只是著重在解決「駕駛員」訴求，遺忘忽視這群在第一線盡心盡力維持鐵路運輸安全、服務旅客的站務及調車人員、車長以及機、工、電務員工，放任人才流失、待遇差距持續拉大，依法休假行動仍會再起。