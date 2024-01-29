外資買超127億 台股趨堅 多頭指標看它

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外資買超127億 三大法人1/29買超台股168億元

外資等三大法人周一（1/29）合計買超台股168.72億元。包括外資與陸資買超127.42億元；投信法人買超14.98億元；自營商自行買賣部分係買超4.66億元，避險部分係買超21.66億元，合計單日買超26.32億元。係大盤站上萬八大關後，三大法人難得同步偏多操作格局。

業內人士指出，距農曆年封關日愈近，法人、大股東與金主等市場大戶分別結帳、作帳或卡位的動作似愈趨明朗，浮在檯面上的格局，係即便同類型股票，個股強弱分明或爹不疼、娘不愛的股票呈量縮急凍局面。此係盤勢成交均量無法適度放大主因，因為整體買氣的觀望氛圍仍相對濃厚

（工商時報 數位編輯）

台積電AI和重電走強 台股漲124點收18,119點

台股今天再創波段新高，達18119.63點，上漲124.6點。除台積電攀至648元，創波段新高，AI及重電族群也表現強勢，為盤面焦點。

台股加權指數收18119.63點，上漲124.6點，漲幅約0.69%，成交值新台幣2257.45億元。

台積電拉尾盤，收在648元，再創波段新高，上漲4元，市值增加1037億元，達16.8兆元，貢獻大盤約32點。緯穎等人工智慧（AI）族群也紛紛走高，帶動整體電子類股指數上揚約0.77%。

傳統產業股普遍走揚，重電族群士電、華城上揚，推升機電類股指數勁揚逾2%，表現強勁。塑膠、鋼鐵及觀光類股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%。

台肥將打造「氨能」事業體、跨入乾淨能源產業的決心，預估潛在營收可望破兆元，股價大漲5.69%，帶動化工類股指數上揚1.77%。

新光投信董事長劉坤錫表示，聯邦準備理事會（Fed）本週將召開利率決策會議，將是市場關注焦點；此外，企業財報與展望也備受矚目。

(中央社)

盤後》台股挺進18100 專家：攻堅得有量奧援

AI再發功，台股大漲逾百點站上18100點！無畏26日Intel及費城半導體指數重挫收低，農曆年前搶紅包行情的買盤再度點火AI股及台積電(2330)擴產商機設備股，台積電(2330)、創意(3443)、高價IC設計股祥碩(5269)、信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)連袂收高，人氣指標神盾(6462)亮燈漲停，安國(8054)也收高。

中小型股錦明(3230)、天鉞電(5251)、前鼎(4908)、大略-KY(4804)、志聖(2467)、均華(6640)、巨有科技(8227)、亞矽(6113)、杭特(3297)、哲固(3434)、浪凡(6165)、東華(1418)、威潤(6465)、熒茂(4729)、科嶠(4542)、淳紳(4529)及印鉐(8080)股價漲停板作收，助攻台股一開盤指數跳空站上18000點。

且指數一路走高，終場更上演拉尾盤秀，一舉攻下18100點，再創2022年2月21日以來新高，終場加權股價指數約18119.63點，上漲124.6點，成交量為2275.45億元；OTC指數為236.1點，上漲1.87點，成交量為821.53億元。

今天上市各類股以電機類股表現最佳，上漲2.02%，其次是電腦設備類股及化工類股，分別上漲1.9%及1.77%；表現較差者為水泥類股、食品類股及百貨類股，其中水泥類股下跌0.48%，生醫類股下跌0.1%，百貨類股持平；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲2.65%，表現最差為紡織類股、小漲0.02%。

就技術面來看，今天台股在AI相關電子零組件轉強下，指數開高走高，終場上漲124.6點，以18119.63點作收，順利站上18100點；台股在台積電帶動下，指數在上周突破18000點，重回中多格局，但台股即將進入農曆春節連假，上周五台股成交量萎縮，觀望氣氛濃厚，預期連假前將會是高檔震盪格局，多方缺口17682點不破之前，中多格局不變。

元富投顧總經理鄭文賢表示，通膨隱憂持續，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數突破短天期均線，成最重要多空關鍵，目前多方表態，最近FED的發言，推估貨幣政策雖忽鷹忽鴿，但長線利率趨勢向下，有利資金動能。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，上周因美國經濟數據優於預期，以及市場持續反應AI趨勢及樂觀的企業獲利展望，帶動美、台股延續前周漲勢，美股續創歷史新高、台股則續創波段高點。

由於AI趨勢提供科技業新的期成長動能及擴張循環，台廠又是此波AI趨勢的重要供應鏈，半導體、電腦周邊及相關電子零組件都將雨露均霑，提供營運成長動能，預估半導體先進製程、AI PC等相關供應鏈等相關應用題材仍將是引領電子股盤勢多頭指標，可留意本周美台兩地指標大廠財報表現，以及美國聯準會召開的政策決策會議結論。

鄭文賢表示，近期全球股市隨美股起舞，國際股市出現反彈姿態，包括亞股和歐股都一樣，未來台股持續反彈機會大，台股最重要的護國神山，台積電法說會後站穩600元，讓指數轉向多方，未來量能變化，將是本波觀察重點，隨美股開始轉強，台股有機會緩步盤堅，未來成交量要持續增加。

（時報資訊 張漢綺）