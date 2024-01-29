仁子善愛如冬陽 宜蘭23學子獲頒靈鷲山普仁獎

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把心打開，讓太陽照進來，心才會明亮！靈鷲山開山住持心道法師以「關心、愛心、慈悲心」的生命關懷理念，2003年創立普仁獎，21年來，全台17區共獎助11903位學子。蘭陽講堂1月27日頒獎給宜蘭脫穎而出的23位學子，他們面臨的困境有如冬天，仍如小太陽發光發熱創造生命的可能，希望社會溫暖向善的力量，透進陋室、逆境中，翻轉孩子們的生命。

「普仁」是普遍的仁慈、普遍的仁子的意思，心道法師說：「善，是一切美好的開始，美好的品德，帶來尊貴的生命！」期許孩子們以「口好、身好、意好」三好，以及「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，閃耀自己也照亮別人，成為大家眼中的「普仁小太陽」。今年全台共有588所國中小、1407人報名甄選，最後1183位普仁小太陽獲得殊榮，人數創下歷年新高，具體實踐心道法師「普遍仁慈」的創立初衷。

掌聲與行動 見證孩子們榮耀時刻

27日在在五結鄉學進國小舉行的頒獎典禮，由太鼓迎賓表演開場，活動穿插熱情的墨西哥舞蹈和優雅的薩克斯風重奏，為普仁獎禮讚，現場歡樂熱鬧，東區普仁會長廖憲銘歡迎推薦孩子們獲獎的師長和陪伴成長的家人、家訪志工，還有社會各界支持普仁獎的社會賢達，感恩扮演孩子們生命的貴人，彩繪孩子的新生命，讓他們在逆風中快樂飛翔。

靈鷲山宗委常樂法師、慈善基金會董事長性月法師和多位教育界、企業界貴賓包括：羅東社區大學吳國維校長、喜互惠超商董事長朱儒文、華德福學校林詩閔執行長、學進國小呂文芳校長和教育基金會張顯桃董事長、七賢國小劉建成校長、南安國中謝惠娟校長、宜蘭縣跨業交流協會李芳靜會長、李美玲前會長和土壤學王巧萍博士等人到場，透過掌聲與行動見證榮耀時刻。宜蘭今年23位普仁小太陽，國中19人和國小4人，其中，宜蘭縣立南安國中池允宸榮獲入圍全國普仁獎最高榮譽。另外也頒發「推動品德教育楷模獎」給連續3年推薦學生並獲獎的蘭安國中。

得獎名單詳見 https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=167

池允宸入圍全國普仁獎 知足懂事勇於承擔

就讀南安國中9年級的池允宸，細心沉穩、主動付出，樂觀正向態度面對生活，創造力、好奇心強，堅持與毅力、熱忱正直誠實是最大的人格特質。允宸是家中長子，不僅照顧弟妹、家務全包，還主動協助爸媽擺攤，難能可貴的是成績都保持在前3名，在班上擔任幹部，科技、數學、自然、運動都很厲害，是班上數理小老師。

生命中最感謝和敬佩媽媽，拿到獎學金，想存起來當做高中的學費，減輕家裡的負擔。爸媽擺攤很早起床備料，摸黑出門，允宸最大的夢想就是讀食品科，努力考上證照，將爸媽的攤位改成店面，增加宅配選項，不再侷限於實體店面販售，舊攤車整理乾淨，擺在店裡當做打卡的景點。允宸的分享獲得現場如雷的掌聲。

以寬厚善良的「仁人之心」對待萬事萬物

常樂法師說，「儒釋道」文化影響中國人生命價值觀至深至遠，孔子是儒家的代表，中心思想就是「仁」，要將「仁」成為內心修養，形於外的行為就是寬厚善良的德行，以「仁人之心」對待萬事萬物。以「釋家」來說，仁人之心就是慈悲的圓滿展現，也就是「不作一切惡、行一切善、讓自己擁有清淨的心。」而這悲憫萬物的慈悲心，就是心道法師一直推動的靈性生態、愛地球、愛和平。

性月法師恭喜23位小太陽，他說，心道法師是緬甸的孤兒，但堅持不懈勇於做夢，面對人生很多困難，他沒有放棄夢想，希望不論外在環境變化，孩子們內心能常憶念起自己是「普仁」小太陽，讓「普仁」精神成為生命成長過程中，不可或缺的正向思維與力量。

靈鷲山護法會東區執行長陳松根說，普仁獎是心道法師的願力，也是傳承，感恩孩子們的生命貴人，慧眼栽培、挖掘普仁小太陽，讓這些無畏逆境的學子們，可以勇敢地活出光彩，更讓善的連結、愛的循環不斷擴散，普仁大愛照耀社會每個角落。

代表教育界致詞的王巧萍老師說，品德不是名詞，生命教育和品德教育，是沒有終點的旅程，普仁獎不是濟貧，不是一份獎學金，而是著重學生生活品德與孝行，相信今天獲獎的小太陽，得到的是生命的肯定與榮耀，也祈願這樣的光明與溫暖，可以永續發光發亮，讓我們一起看到美麗的明天。