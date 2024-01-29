三地能源IPO今年重新送件 樂觀業績跳躍式成長

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三地能源（6946）近三年持續深耕台灣綠電市場開拓佈局，以太陽能光電、儲能服務、EV充電與電動巴士銷售、以及綠電銷售等業務主軸，成功打造全方位綠能整合發展有成，在去年轉盈後，今年全年營運可望跳增。

三地能源積極準備股票上市工作，日前由於考量資本市場變化，再加上公司去年已經獲利，雖撤回創新板上市，但公司29日重申，仍朝今年重新送件申請方向不變，評估直接掛興櫃上市，細節仍在評估討論中。

三地能源表示，三大業務皆有明顯增長，包括旗下太陽能光電業務截至2023年總計發電量約108.18MW，至今發電已達1.25億度電，2024年仍推進地面型光電共31MW案場及屋頂型共10.5MW案場進入商轉階段；儲能服務方面隨著高雄、屏東地區等三件儲能案場共計15M儲能案場已併網上線，持續助力整體營運動能。

此外，積旗下電動車充電服務品牌「特爾電力」全台環島充電站數達百站實績目標，同時深化異業結盟擴充服務至家用充電，皆係加速衝刺三地能源整體營運表現，並創造未來營運更為顯著成長力道可期。

三地能源於2022年起加大聚焦於再生能源面向佈局，分別於太陽能光電業務案場持有高控制力並擔任SPV控股角色、儲能服務業務結合Tesla、台達電及Wartsila等國內外知名企業強強聯手、以及採取多元資產佈局拓展電動車充電領域，並橫向串起跨產業的集團資源整合等，皆為三地能源旗下各事業拓展注入高度競爭利基，以2023年旗下太陽能光電、儲能服務、EV充電服務及Model T電動巴士銷售之營收比重分別為63％、17％、8％與11％。

三地能源表示，2025年再生能源將成全球最大電力來源，三地能源建置案場涵蓋漁電共生、地面型、屋頂型，總建置發電總量達378MW，其中2023年下半年起包括屏東地區地面型太陽光電、台南地區漁電共生共兩大指標性案場陸續併網商轉，推升截至2023年總計發電量約108.18MW，目前規劃今年第二季台南地區7MW與屏東地區24MW之地面型案場，以及今年第四季台南地區10.5MW屋頂型案場可望陸續併網商轉，進一步增添太陽能光電業務動能，未來仍深化整合儲能、綠電交易平台及其他種類之再生能源電廠建置之計畫，以維持市場競爭優勢。

其次，儲能服務方面，三地能源持續完成現有案場建置，力拚增加開發實績，待後續台電開出新申請量再搶進，以截至2023年底已共計15MW正式上線，商轉至今平均執行率達99.89％，且為確保達到台電即時反應的需求，並落實24小時安全監控每個案場，三地能源於高雄總公司成立即時戰情室，作為智慧調度電力主力。

另因應綠能需求及加強協助台灣電網韌性，三地能源表示，公司更祭出「用電大戶儲能建置一條龍整合服務」，從開發、規劃、施工、同時提供維運保養等，給投資者都能提供最完整、最多元、最快速的整合服務，同時，三地能源將攜手府城客運和高雄客運進軍需量反應服務，協助保持台灣的電網穩定度與安全性。

三地能源表示，根據國際能源署(IEA)發布「世界能源展望」報告指出，全球各國加速能源轉型，預估2030年世界能源結構將大幅變化，其中更預估2030年全球電動車車輛數將會是目前的10倍，加上觀察台灣交通部推動「運具電動化及無碳化」戰略發展，目標2030年市區公車／公務車電動化、2040年客車／機車全面電動化，皆係帶動充電樁市場建置需求龐大潛力。

三地能源旗下「特爾電力」2023年全台已設置51站站點，包含37站快充、14站慢充，共計182支充電槍，會員人數達3萬人次，佔CCS電動車車主的80％，公司採取多元資產佈局策略，不僅為單純自營自建充電營運商，同時擴充到電動巴士充電的規畫建置和統包，並和知名建案攜手合作擴充服務到家用充電，包括遠雄集團旗下共16個建案，以堆疊整體營運良好動能。

展望未來營運，隨著旗下太陽能光電、儲能服務、EV充電與電動巴士銷售等業務動能暢旺，三地能源已於2023年第三季正式轉盈，公司看好各事業佈局成效有望於今年持續放大，並推動公司未來營運邁向獲利成長軌道。

為打造三地能源中長期營運良好發展，完善業務資源整合，以搶灘佈局RE100全球再生能源倡議的綠能商機，透過子公司「三地怪獸電力」進軍綠能售電市場並取得售電業執照，並積極向各大小企業簽訂轉供合約(CPPA)為目標，目前所接洽的大型企業遍及多元產業，如金融、科技、電子、鋼鐵、化工、建築、精品、食品零售百貨及連鎖運動品牌等，並超過20家以上中小型企業，可望隨著綠電銷售業務拓展陸續推進，進一步堆疊未來營運更上層樓。