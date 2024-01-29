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合歡山冰雪漸融 夜間仍低溫翠峰至大禹嶺預警封閉

  • 中央社

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隨著氣溫回升，合歡山冰雪漸融，台14甲線武嶺至松雪樓路段今天下午解除雪鍊管制，但因夜間氣溫仍低，交通部公路局宣布，今晚至明天清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，台14甲線指標31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段，因白天氣溫回升，經檢視路況後僅剩路肩結冰未融，可無須加掛雪鍊通行，因此，今天下午2時起解除加掛雪鍊管制、開放正常通行，請用路人小心駕駛。

另外，中區養護工程分局指出，依氣象情資研判，台14甲線高海拔路段水氣偏多，環境溫度維持冰點上下，路面結冰不易消融且結冰機率高，為維護用路安全，下午5時至明天上午7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進。

中分局表示，視現場實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大管制範圍至台8線，明天清晨7時視天氣、道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鍊車輛通行，道路封閉造成不便請用路人見諒。

中分局提醒用路人，高山天氣嚴峻、變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另外，依今年度合歡山雪季公告事項，下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5公噸大小貨車及各類機、慢車含大型重型機車，禁止進入管制路段。

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