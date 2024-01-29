KPMG安侯建業：新創企業去年Q4僅募749億美元 五年新低

KPMG安侯建業29日發布最新一季《創投脈動：全球創業投資分析》報告，2023年對於全球創投來說是特別困難的一年，主要原因是遭逢重大的經濟挑戰、地緣政治緊張局勢與衝突，以及創投對旗下投資組合的估值持續擔憂，使得對交易活動表現出高度謹慎。在2023年全年度全球創投投資總額和交易數均降至2019年以來的最低點，而第四季在7,572筆融資交易案件中更是僅募集了749億美元，創五年來的新低。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示，全球創投投資和交易案件量均與去年同期大幅下降，包括美洲、亞太和歐洲在內的所有地區都出現了大幅下降。美洲地區創投投資與上個季度同期相比呈現下降，但該地區仍佔2023年Q4度全球創投投資總額的一半；亞太和歐洲地區與上個季度同期相比，呈現大幅下降超過20％，儘管2023年Q4有九案投資超過10億美元，包括中國長信新橋和美國Anthropic的20億美元融資，但仍然是一整年來最疲軟的季度。

黃海寧表示，延續2023年的投資趨勢，人工智慧（AI）成為相對乏善可陳季度中的投資亮點。在全球十大交易中，以人工智慧為重點的新創公司占了幾個名額，儘管新加坡、德國、以色列和中國各自吸引了1億美元以上的巨額交易，但是美國仍然吸引了最大筆的人工智慧新創投資金額。2023年Q4，兩家美國公司籌集了10億美元以上的融資，分別是Anthropic（籌集20億美元）和Metropolis（籌集17億美元）。生成式人工智慧解決方案尤其熱門，尤其是企業對此興趣日益濃厚。除此之外，潔淨能源技術、健康和生物技術及國防科技也持續吸引投資者的關注。