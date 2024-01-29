《國際政治》美軍遇襲死！拜登報復「有兩條路走」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】由伊朗支持的武裝組織襲擊駐守在約旦的美軍基地並導致三名美國軍人喪命，此為以色列-哈瑪斯戰爭爆發以來第一次造成美軍陣亡的襲擊，使美國總統拜登直接與伊朗對決的壓力進一步升高，而這正是他宣稱希望能避免區域衝突擴大的風險。

美國總統拜登周日表示，駐紮在敘利亞邊境附近、約旦東北部的美軍遭到無人機襲擊，三名美國軍人因而喪命，可能有數十人受傷。拜登並宣示美方反擊的決心，「我們絕對會追究所有責任，以我們選擇的時間和方式」。

由伊朗支持在伊拉克的「伊斯蘭抵抗運動」（Islamic resistance movement）聲稱襲擊三個美軍基地，包括位於約旦-敘利亞邊境的基地。

這是自去年10月以色列-哈瑪斯戰爭爆發以來，第一起造成美軍喪命的攻擊行動

彭博報導，一名知情美國立場的人士透露，殺死美國人的襲擊將迫使美國升級以哈戰爭爆發以來所採取的行動。一種可能性是採取秘密行動，即美國直接襲擊伊朗，但不出面聲稱為此負責，但無論如何都發出了明確的訊息。另一種可能性是拜登政府直接鎖定伊朗官員，如同前總統川普在2020年下令在巴格達格殺蘇雷曼尼將軍（Qassem Soleimani）。

無論結果如何，這次襲擊都要拜登做出決定，這將是他總統任期內最重要的決定之一。他希望嚴懲這次致命攻擊的肇事者，同時阻止伊朗採取行動，但如此一來，美國與德黑蘭領導層勢必直接對峙。

拜登還必須權衡經濟可能更加動盪的可能性。此時美國正在對付同樣由伊朗支持的胡塞（Houthi）武裝份子，在該葉門叛軍組織以襲擊紅海商船表達對哈瑪斯和加薩巴勒斯坦人的支持，此舉擾亂全球全球航運，並引發通膨可能反彈進而加劇經濟動盪的擔憂。

一旦美國升級行動，也可能破壞美國積極斡旋，盼促成以色列和哈瑪斯在加薩停火所做的努力。

在美國國內，要求拜登對伊朗採取直接行動的壓力日益高漲，參議院軍事委員會共和黨籍領袖Roger Wicker發布聲明抨擊拜登，稱其政府迄今的反應只會招致更多攻擊，「是時候採取迅速、果斷的行動，讓全世界看到」。

分析指出，美國現在正處於進一步陷入區域衝突的邊緣。在伊拉克和敘利亞，美國對伊朗「代理人」發動數十次攻擊行動，也對葉門胡塞武裝組織發動一波又一波的襲擊。但這些都沒有發揮效果，美國共和黨人認為伊朗只有變得更加大膽。

在美國前總統柯林頓執政時期出任中東特使、現任華盛頓近東政策研究所研究員的Dennis Ross表示，我們要思考應該做什麼讓伊朗人明白風險所在，且這不是他們想要承擔的風險。如果我們的反應一直都一樣，那麼傳達的信息就是他們可以繼續這麼做，而且不必付出任何代價。